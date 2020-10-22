По состоянию на 22 октября в Николаевской области выявлено 176 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 7408 подтвержденных случая COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 383 (+ 8). Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 7408 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 5334 человека (+153)

— г. Первомайск — 239 человек (+2)

— г. Южноукраинск — 219 человек;

— г. Вознесенск — 250 человек (+2)

— г. Очаков — 34 человека;

— Арбузинский район — 30 человек;

— Баштанский район — 88 человек (+ 1)

— Березанский район — 80 человек;

— Братский район — 22;

— Березнеговатский район — 6 человек;

— Веселиновский район — 48 человек;

— Витовский район — 214 человек;

— Вознесенский район — 100 человек (+4)

— Врадиевский район — 103 человека;

— Еланецкий район — 64 человека;

— Вознесенский район — 90 человек;

— Казанковский район — 48 человек;

— Кривоозерский район — 76 человек;

— Николаевский район — 103 человека (+3)

— Новобугский район — 28 человек;

— Николаевский район — 98 человек (+2)

— Очаковский район — 25 человек;

— Первомайский район — 79 человек (+9);

— Снигиревский район — 30 человек.

Выздоровели больных за сутки — 67, всего выздоровели — 1580.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 125, за сутки — 1.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 710 человек, методом ИФА — 847.

За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось / выявлен 71 человек с подозрением на COVID-19.

За весь период зарегистрировано с подозрением на COVID-19 — 9018 человек, из которых:

— госпитализированы — 1598 человек;

— назначено амбулаторное лечение — 7420 человек.