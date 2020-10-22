По состоянию на 22 октября в Николаевской области выявлено 176 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 7408 подтвержденных случая COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 383 (+ 8). Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
Из всех 7408 подтвержденных случаев по месту жительства:
— г. Николаев — 5334 человека (+153)
— г. Первомайск — 239 человек (+2)
— г. Южноукраинск — 219 человек;
— г. Вознесенск — 250 человек (+2)
— г. Очаков — 34 человека;
— Арбузинский район — 30 человек;
— Баштанский район — 88 человек (+ 1)
— Березанский район — 80 человек;
— Братский район — 22;
— Березнеговатский район — 6 человек;
— Веселиновский район — 48 человек;
— Витовский район — 214 человек;
— Вознесенский район — 100 человек (+4)
— Врадиевский район — 103 человека;
— Еланецкий район — 64 человека;
— Вознесенский район — 90 человек;
— Казанковский район — 48 человек;
— Кривоозерский район — 76 человек;
— Николаевский район — 103 человека (+3)
— Новобугский район — 28 человек;
— Николаевский район — 98 человек (+2)
— Очаковский район — 25 человек;
— Первомайский район — 79 человек (+9);
— Снигиревский район — 30 человек.
Выздоровели больных за сутки — 67, всего выздоровели — 1580.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 125, за сутки — 1.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 710 человек, методом ИФА — 847.
За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось / выявлен 71 человек с подозрением на COVID-19.
За весь период зарегистрировано с подозрением на COVID-19 — 9018 человек, из которых:
— госпитализированы — 1598 человек;
— назначено амбулаторное лечение — 7420 человек.