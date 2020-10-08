По состоянию на 08 октября в Николаевской области выявлено 179 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 4548 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 268 (+10). Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 4548 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 3153 человека (+ 150)

— г. Первомайск — 125 человек (+ 6);

— г. Южноукраинск — 188 человек;

— г. Вознесенск — 189 человек (+ 2)

— г. Очаков — 21 человек (+ 5);

— Арбузинский район — 20 человек;

— Баштанский район — 63 человека (+ 3);

— Березанский район — 44 человека;

— Братский район — 8 человек;

— Березнеговатский район — 3 человека;

— Веселиновский район — 28 человек;

— Витовский район — 135 человек (+ 7);

— Вознесенский район — 81 человек (+ 1)

— Врадиевский район — 81 человек;

— Еланецкий район — 31 человек (+ 5);

— Вознесенский район — 83 человека;

— Казанковский район — 14 человек;

— Кривоозерский район — 53 человека;

— Николаевский район — 76 человек;

— Новобугский район — 19 человек;

— Николаевский район — 71 человек;

— Очаковский район — 19 человек;

— Первомайский район — 33 человека;

— Снигиревский район — 10 человек

Выздоровели больных за сутки — 19 всего выздоровели — 1274.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 102, за сутки — 3.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 484 человека, методом ИФА — 814.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 271 человек с подозрением на COVID-19, из них:

— госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 2;

-госпитализованы другие заведения здравоохранения — 33 человека, из них:

Первомайская центральная районная больница — 2;

Новобугская центральная районная больница — 1;

Южноукраинская городская многопрофильная больница — 3;

Вознесенская городская многопрофильная больница — 14;

Березанская центральная районная больница — 3;

Баштанская многопрофильная больница — 4;

городская больница №1 — 1;

городская детская больница №2 — 1;

Николаевская областная клиническая больница — 2;

Николаевская областная детская клиническая больница — 2;

— назначено амбулаторное лечение — 236.