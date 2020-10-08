По состоянию на 08 октября в Николаевской области выявлено 179 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 4548 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 268 (+10). Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
Из всех 4548 подтвержденных случаев по месту жительства:
— г. Николаев — 3153 человека (+ 150)
— г. Первомайск — 125 человек (+ 6);
— г. Южноукраинск — 188 человек;
— г. Вознесенск — 189 человек (+ 2)
— г. Очаков — 21 человек (+ 5);
— Арбузинский район — 20 человек;
— Баштанский район — 63 человека (+ 3);
— Березанский район — 44 человека;
— Братский район — 8 человек;
— Березнеговатский район — 3 человека;
— Веселиновский район — 28 человек;
— Витовский район — 135 человек (+ 7);
— Вознесенский район — 81 человек (+ 1)
— Врадиевский район — 81 человек;
— Еланецкий район — 31 человек (+ 5);
— Вознесенский район — 83 человека;
— Казанковский район — 14 человек;
— Кривоозерский район — 53 человека;
— Николаевский район — 76 человек;
— Новобугский район — 19 человек;
— Николаевский район — 71 человек;
— Очаковский район — 19 человек;
— Первомайский район — 33 человека;
— Снигиревский район — 10 человек
Выздоровели больных за сутки — 19 всего выздоровели — 1274.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 102, за сутки — 3.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 484 человека, методом ИФА — 814.
За минувшие сутки обратилось / выявлено 271 человек с подозрением на COVID-19, из них:
— госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 2;
-госпитализованы другие заведения здравоохранения — 33 человека, из них:
- Первомайская центральная районная больница — 2;
- Новобугская центральная районная больница — 1;
- Южноукраинская городская многопрофильная больница — 3;
- Вознесенская городская многопрофильная больница — 14;
- Березанская центральная районная больница — 3;
- Баштанская многопрофильная больница — 4;
- городская больница №1 — 1;
- городская детская больница №2 — 1;
- Николаевская областная клиническая больница — 2;
- Николаевская областная детская клиническая больница — 2;
— назначено амбулаторное лечение — 236.