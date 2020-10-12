По состоянию на 10:00 12 октября в Николаевской области выявлено 182 новых случая COVID-19. Всего зарегистрировано 5739 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 304 (+10). Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
Из всех 5739 подтвержденных случаев по месту жительства:
— г. Николаев — 4052 человека (+133)
— г. Первомайск — 168 человек (+ 1)
— г. Южноукраинск — 202 человека (+ 7);
— г. Вознесенск — 230 человек (+21)
— г. Очаков — 26 человек;
— Арбузинский район — 26 человек;
— Баштанский район — 73 человека (+ 1)
— Березанский район — 50 человек;
— Братский район — 12 человек;
— Березнеговатский район — 4 человека;
— Веселиновский район — 32 человека (+2)
— Витовский район — 177 человек (+9);
— Вознесенский район — 93 человека (+5);
— Врадиевский район — 90 человек;
— Еланецкий район — 48 человек (+ 1)
— Вознесенский район — 88 человек;
— Казанковский район — 19 человек;
— Кривоозерский район — 69 человек;
— Николаевский район — 87 человек (+ 1)
— Новобугский район — 22 (+ 1)
— Николаевский район — 76 человек;
— Очаковский район — 22;
— Первомайский район — 49 человек;
— Снигиревский район — 24 человека.
Выздоровели больных за сутки — 0, всего выздоровели — 1299.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 109, за сутки — 2.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 562 человека, методом ИФА — 0.
За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось / выявлено 34 человека с подозрением на COVID-19.
За весь период зарегистрировано с подозрением на COVID-19 — 7964 человека, из которых:
— госпитализированы — 1434 человека;
— предназначено амбулаторное лечение — 6530 человек.