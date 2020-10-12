По состоянию на 10:00 12 октября в Николаевской области выявлено 182 новых случая COVID-19. Всего зарегистрировано 5739 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 304 (+10). Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 5739 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 4052 человека (+133)

— г. Первомайск — 168 человек (+ 1)

— г. Южноукраинск — 202 человека (+ 7);

— г. Вознесенск — 230 человек (+21)

— г. Очаков — 26 человек;

— Арбузинский район — 26 человек;

— Баштанский район — 73 человека (+ 1)

— Березанский район — 50 человек;

— Братский район — 12 человек;

— Березнеговатский район — 4 человека;

— Веселиновский район — 32 человека (+2)

— Витовский район — 177 человек (+9);

— Вознесенский район — 93 человека (+5);

— Врадиевский район — 90 человек;

— Еланецкий район — 48 человек (+ 1)

— Вознесенский район — 88 человек;

— Казанковский район — 19 человек;

— Кривоозерский район — 69 человек;

— Николаевский район — 87 человек (+ 1)

— Новобугский район — 22 (+ 1)

— Николаевский район — 76 человек;

— Очаковский район — 22;

— Первомайский район — 49 человек;

— Снигиревский район — 24 человека.

Выздоровели больных за сутки — 0, всего выздоровели — 1299.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 109, за сутки — 2.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 562 человека, методом ИФА — 0.

За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось / выявлено 34 человека с подозрением на COVID-19.

За весь период зарегистрировано с подозрением на COVID-19 — 7964 человека, из которых:

— госпитализированы — 1434 человека;

— предназначено амбулаторное лечение — 6530 человек.