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Главная страница » Blog » Минздрав » В Николаевской области выявлено 195 новых случаев COVID-19, 2 человека умерло

В Николаевской области выявлено 195 новых случаев COVID-19, 2 человека умерло

В Николаевской области выявлено 195 новых случаев COVID-19, 2 человека умерло
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По состоянию на 30 октября в Николаевской области выявлено 195 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 9552 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 465 (+7). Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 9552 (+195) подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 6799 человек (+144)

— г. Первомайск — 311 человек (+4)

— г. Южноукраинск — 279 человек (+ 1)

— г. Вознесенск — 325 человек;

— г. Очаков — 51 человек (+ 1)

— Арбузинский район — 43 человека (+6);

— Баштанский район — 107 человек (+ 1)

— Березанский район — 105 человек;

— Братский район — 35 человек (+2)

— Березнеговатский район — 16 человек;

— Веселиновский район — 84 человека (+ 1)

— Витовский район — 281 человек (+3)

— Вознесенский район — 116 человек (+ 1)

— Врадиевский район — 113 человек;

— Еланецкий район — 70 человек;

— Вознесенский район — 100 человек (+ 1)

— Казанковский район — 91 человек (+ 15);

— Кривоозерский район — 89 человек (+9);

— Николаевский район — 128 человек (+3)

— Новобугский район — 46 человек;

— Николаевский район — 140 человек;

— Очаковский район — 39 человек (+ 1)

— Первомайский район — 109 человек (+ 1)

— Снигиревский район — 7

Выздоровели больных за сутки — 77, всего выздоровели — 2012.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 162, за сутки — 2.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 699 человек, методом ИФА — 691.

За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось / выявлено 130 человек с подозрением на COVID-19.

 За весь период зарегистрировано с подозрением на COVID-19 — 9915 человек, из которых:

— госпитализированы — 1703 человека;

— предназначено амбулаторное лечение — 8212 человек.

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Елена Кораб

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