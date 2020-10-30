По состоянию на 30 октября в Николаевской области выявлено 195 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 9552 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 465 (+7). Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
Из всех 9552 (+195) подтвержденных случаев по месту жительства:
— г. Николаев — 6799 человек (+144)
— г. Первомайск — 311 человек (+4)
— г. Южноукраинск — 279 человек (+ 1)
— г. Вознесенск — 325 человек;
— г. Очаков — 51 человек (+ 1)
— Арбузинский район — 43 человека (+6);
— Баштанский район — 107 человек (+ 1)
— Березанский район — 105 человек;
— Братский район — 35 человек (+2)
— Березнеговатский район — 16 человек;
— Веселиновский район — 84 человека (+ 1)
— Витовский район — 281 человек (+3)
— Вознесенский район — 116 человек (+ 1)
— Врадиевский район — 113 человек;
— Еланецкий район — 70 человек;
— Вознесенский район — 100 человек (+ 1)
— Казанковский район — 91 человек (+ 15);
— Кривоозерский район — 89 человек (+9);
— Николаевский район — 128 человек (+3)
— Новобугский район — 46 человек;
— Николаевский район — 140 человек;
— Очаковский район — 39 человек (+ 1)
— Первомайский район — 109 человек (+ 1)
— Снигиревский район — 7
Выздоровели больных за сутки — 77, всего выздоровели — 2012.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 162, за сутки — 2.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 699 человек, методом ИФА — 691.
За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось / выявлено 130 человек с подозрением на COVID-19.
За весь период зарегистрировано с подозрением на COVID-19 — 9915 человек, из которых:
— госпитализированы — 1703 человека;
— предназначено амбулаторное лечение — 8212 человек.