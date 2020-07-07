Сегодня Вторник, 7 июля, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

В первом полугодии бюджеты Николаевщины получили 3,2 млрд грн налоговых платежей

В первом полугодии бюджеты Николаевщины получили 3,2 млрд грн налоговых платежей

В Николаеве пройдут тактико-специальные учения Антитеррористического центра при СБУ

В Николаеве пройдут тактико-специальные учения Антитеррористического центра при СБУ

На Николаевщине в Днепровском лимане зафиксирован замор рыбы

На Николаевщине в Днепровском лимане зафиксирован замор рыбы

В Николаевской области выявлено 2 новых случая COVID-19

В Николаевской области выявлено 2 новых случая COVID-19

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Главная » В Николаевской области выявлено 2 новых случая COVID-19

В Николаевской области выявлено 2 новых случая COVID-19

В Николаевской области выявлено 2 новых случая COVID-19
0

По состоянию на 10.00 7 июля в Николаевской области выявлено 2 новых случая COVID-19. Всего зарегистрировано 463 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 62. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

— Из всех 463 подтвержденного случая по месту жительства:

— г. Николаев — 79 человек;

— г. Южноукраинск — 134 человека;

— г. Первомайск — 18 человек;

— Арбузинский район — 7 человек;

— Баштанский район — 1 человек;

— Братский район — 4 человека;

— Березнеговатский район — 1 человек;

— Веселиновский район — 1 человек;

— Витовский район — 1 человек;

— г. Вознесенск и Вознесенский район — 44 человека;

— Врадиевский район — 34 человека;

— Вознесенский район — 78 человек;

— Казанковский район — 2 человека;

— Кривоозерский район — 11 человек;

— Николаевский район — 1 человек;

— Николаевский район — 40 человек;

— Очаковский район — 1 человек;

— Первомайский район — 5 человек;

— Снигиревский район — 1 человек.

Выздоровели больных за сутки — 16 всего выздоровели — 328.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 11.

Всего обследовано ПЦР — 11327 человек. За последние сутки методом ПЦР обследовано 72 человека.

В лабораториях учреждений здравоохранения области и в частных медицинских лабораториях проведено 5421 исследования методом ИФА.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 17 человек с подозрением на COVID-19, из них:

— госпитализированы  городскую больницу №1 г.Николаева   — 5;

— назначено амбулаторное лечение — 12.

По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10.00 07.07.2020 на стационарном лечении находится 51 человек, больной COVID-19 или с подозрением, из них:

— в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 14 больных лиц;

— в других инфекционных стационарах — 37 человек, в том числе:

— Первомайская центральная районная больница (ЦРБ) — 13 больных и 2 человека с подозрением;

— Городская больница №1 г. Николаева — 5 человек с подозрением;

— Южноукраинская городская многопрофильная больница — 14 больных COVID-19 и 3 с подозрением.

Spread the love
  • 81
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В Украине число больных COVID-19 приближается к 50 тысячам, за сутки заболело 564 человека
Next post На Николаевщине в Днепровском лимане зафиксирован замор рыбы

Елена Кораб

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

В Николаеве в тестовом режиме заработает «єМалятко», в мэрии подписали согласованное решение

В Николаеве в тестовом режиме заработает «єМалятко», в мэрии подписали согласованное решение

Николаевские переходы

Николаевские переходы

В Николаеве за деньги ЕИБ начинают строительство новой системы биологической очистки стоков

В Николаеве за деньги ЕИБ начинают строительство новой системы биологической очистки стоков