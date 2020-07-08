По состоянию на 10.00 8 июля в Николаевской области выявлено 2 новых случая COVID-19. Всего зарегистрировано 465 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 62. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

— Из всех 465 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 79 человек;

— г. Южноукраинск — 135 человек;

— г. Первомайск — 19 человек;

— Арбузинский район — 7 человек;

— Баштанский район — 1 человек;

— Братский район — 4 человека;

— Березнеговатский район — 1 человек;

— Веселиновский район — 1 человек;

— Витовский район — 1 человек;

— г. Вознесенск и Вознесенский район — 44 человека;

— Врадиевский район — 34 человека;

— Вознесенский район — 78 человек;

— Казанковский район — 2 человека;

— Кривоозерский район — 11 человек;

— Николаевский район — 1 человек;

— Николаевский район — 40 человек;

— Очаковский район — 1 человек;

— Первомайский район — 5 человек;

— Снигиревский район — 1 человек.

Выздоровели больных за сутки — 2, всего выздоровели — 330.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 11.

Всего обследовано ПЦР — 11447 человек. За последние сутки методом ПЦР обследовано 120 человек.

В лабораториях учреждений здравоохранения области и в частных медицинских лабораториях проведено 5794 исследования методом ИФА.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 19 человек с подозрением на COVID-19, из них:

— госпитализированы в учреждения здравоохранения — 4 (2 — Первомайская центральная районная больница и 1 — Южноукраинская многопрофильная больница и 1 — больница МВД Украины по Николаевской области);

— назначено амбулаторное лечение — 15.

По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10.00 08.07.2020 на стационарном лечении находится 48 человек, больных COVID-19 или с подозрением, из них:

— в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 14 больных лиц;

— в других инфекционных стационарах — 34 человека, в том числе:

— Первомайская центральная районная больница (ЦРБ) — 13 больных и 4 с подозрением;

— Южноукраинская городская многопрофильная больница — 13 больных на COVID-19 и 4 с подозрением.