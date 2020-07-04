По состоянию на 10.00 04 июля в Николаевской области выявлено 2 новых случая COVID-19. Всего зарегистрировано 457 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 61. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
— г. Николаев — 76 человек;
— г. Южноукраинск — 134 человека;
— г. Первомайск — 16 человек;
— Арбузинский район — 7 человек;
— Баштанский район — 1 человек;
— Братский район — 4 человека;
— Березнеговатский район — 1 человек;
— Веселиновский район — 1 человек;
— Витовский район — 1 человек;
— г. Вознесенск и Вознесенский район — 44 человека;
— Врадиевский район — 34 человека;
— Вознесенский район — 78 человек;
— Казанковский район — 2 человека;
— Кривоозерский район — 11 человек;
— Николаевский район — 1 человек;
— Николаевский район — 40 человек;
— Очаковский район — 1 человек;
— Первомайский район — 4 человека;
— Снигиревский район — 1 человек.
Выздоровели больных за сутки – 20, всего выздоровели — 310.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 10.
Всего обследовано ПЦР — 11036 человека. За последние сутки методом ПЦР обследовано 96 человек.
В лабораториях учреждений здравоохранения области и в частных медицинских лабораториях проведено 5108 исследований методом ИФА.
За минувшие сутки обратилось / выявлено 14 человек с подозрением на COVID-19, из них:
— госпитализированы в городскую больницу №1 г. Николаева- 6;
— назначено амбулаторное лечение — 8.
По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10.00 03.07.2020 на стационарном лечении находится 53 человека, больных COVID-19 или с подозрением, из них:
— в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 16 больных лиц;
— в других инфекционных стационарах — 37 человек, в том числе:
— Первомайская центральная районная больница (ЦРБ) — 13 больных и 2 человека с подозрением;
— родильный дом №1 Николаева — 1 человек с подозрением;
— городская больница №1 г.Николаева — 6 человек с подозрением;
— Баштанская ЦРБ — 1 заболевший;
— Южноукраинская городская многопрофильная больница — 14 больных COVID-19.