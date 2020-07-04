Сегодня Суббота, 4 июля, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

В Украине 4 июля празднуют День Национальной полиции

В Украине 4 июля празднуют День Национальной полиции

В Николаевской области выявлено 2 новых случая COVID-19

В Николаевской области выявлено 2 новых случая COVID-19

В Украине подтверждено 47 677 случаев COVID-19, из них 914 за сутки

В Украине подтверждено 47 677 случаев COVID-19, из них 914 за сутки

В Николаевском зоопарке родился верблюжонок

В Николаевском зоопарке родился верблюжонок

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Главная » В Николаевской области выявлено 2 новых случая COVID-19

В Николаевской области выявлено 2 новых случая COVID-19

В Николаевской области выявлено 2 новых случая COVID-19
0

По состоянию на 10.00 04 июля в Николаевской области выявлено 2 новых случая COVID-19. Всего зарегистрировано 457 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 61. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

— г. Николаев — 76 человек;

— г. Южноукраинск — 134 человека;

— г. Первомайск — 16 человек;

— Арбузинский район — 7 человек;

— Баштанский район — 1 человек;

— Братский район — 4 человека;

— Березнеговатский район — 1 человек;

— Веселиновский район — 1 человек;

— Витовский район — 1 человек;

— г. Вознесенск и Вознесенский район — 44 человека;

— Врадиевский район — 34 человека;

— Вознесенский район — 78 человек;

— Казанковский район — 2 человека;

— Кривоозерский район — 11 человек;

— Николаевский район — 1 человек;

— Николаевский район — 40 человек;

— Очаковский район — 1 человек;

— Первомайский район — 4 человека;

— Снигиревский район — 1 человек.

Выздоровели больных за сутки – 20, всего  выздоровели — 310.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 10.

Всего обследовано ПЦР — 11036 человека. За последние сутки методом ПЦР обследовано 96 человек.

В лабораториях учреждений здравоохранения области и в частных медицинских лабораториях проведено 5108 исследований методом ИФА.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 14 человек с подозрением на COVID-19, из них:

 — госпитализированы в городскую больницу №1 г. Николаева- 6;

— назначено амбулаторное лечение — 8.

 По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10.00 03.07.2020 на стационарном лечении находится 53 человека, больных COVID-19 или с подозрением, из них:

— в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 16 больных лиц;

— в других инфекционных стационарах — 37 человек, в том числе:

— Первомайская центральная районная больница (ЦРБ) — 13 больных и 2 человека с подозрением;

— родильный дом №1 Николаева — 1 человек с подозрением;

— городская больница №1 г.Николаева — 6 человек с подозрением;

— Баштанская ЦРБ — 1 заболевший;

— Южноукраинская городская многопрофильная больница — 14 больных COVID-19.

Spread the love
  • 80
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В Украине подтверждено 47 677 случаев COVID-19, из них 914 за сутки
Next post В Украине 4 июля празднуют День Национальной полиции

Елена Кораб

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

В Николаеве в тестовом режиме заработает «єМалятко», в мэрии подписали согласованное решение

В Николаеве в тестовом режиме заработает «єМалятко», в мэрии подписали согласованное решение

Николаевские переходы

Николаевские переходы

В Николаеве за деньги ЕИБ начинают строительство новой системы биологической очистки стоков

В Николаеве за деньги ЕИБ начинают строительство новой системы биологической очистки стоков