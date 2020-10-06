По состоянию на 10:00 6 октября в Николаевской области выявлено 222 новых случая COVID-19. Всего зарегистрировано 4145 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 250 (+10). Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 4145 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 2820 человек (+ 177)

— г. Первомайск — 109 человек (+ 1)

— г. Южноукраинск — 187 человек (+ 2)

— г. Вознесенск — 181 человек (+ 14)

— г. Очаков — 15 человек;

— Арбузинский район — 19 человек (+ 1)

— Баштанский район — 58 человек (+ 4);

— Березанский район — 44 человека;

— Братский район — 8 человек;

— Березнеговатский район — 3 человека;

— Веселиновский район — 28 человек (+2)

— Витовский район — 116 человек (+6);

— Вознесенский район — 80 человек;

— Врадиевский район — 81 человек (+ 1)

— Еланецкий район — 24 человека (+2)

— Вознесенский район — 83 человека;

— Казанковский район — 14 человек (+ 1)

— Кривоозерский район — 53 человека (+9);

— Николаевский район — 73 человека (+2)

— Новобугский район — 18 человек;

— Николаевский район — 70 человек;

— Очаковский район — 19 человек;

— Первомайский район — 32 человека;

— Снигиревский район — 10 человек.

Выздоровели больных за сутки — 5, всего выздоровели — 1216.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 96, за сутки — 6.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 514, методом ИФА — 848.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 229 человек с подозрением на COVID-19, госпитализированы в учреждения здравоохранения 18 человек, из них:

— Березанская центральная районная больница — 5;

— Южноукраинская городская многопрофильная больница — 5;

— Николаевская областная детская клиническая больница — 8;

— назначено амбулаторное лечение — 211.