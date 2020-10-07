По состоянию на 10:00 7 октября в Николаевской области выявлено 224 новых случая COVID-19. Всего зарегистрировано 4369 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 258 (8). Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 4369 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 3003 человека (+ 183)

— г. Первомайск — 119 человек (+ 10);

— г. Южноукраинск — 188 человек (+ 1)

— г. Вознесенск — 187 человек (+ 6);

— г. Очаков — 16 человек (+ 1)

— Арбузинский район — 20 человек (+ 1)

— Баштанский район — 60 человек (+ 2)

— Березанский район — 44 человека;

— Братский район — 8 человек;

— Березнеговатский район — 3 человека;

— Веселиновский район — 28 человек;

— Витовский район — 128 человек (+ 12)

— Вознесенский район — 80 человек;

— Врадиевский район — 81 человек;

— Еланецкий район — 26 человек (+ 2)

— Вознесенский район — 83 человека;

— Казанковский район — 14 человек;

— Кривоозерский район — 53 человека;

— Николаевский район — 76 человек (+ 3);

— Новобугский район — 19 человек (+ 1)

— Николаевский район — 71 человек (+ 1)

— Очаковский район — 19 человек;

— Первомайский район — 33 человека (+ 1)

— Снигиревский район — 10 человек.

Выздоровели больных за сутки — 39, всего выздоровели — 1255.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 99, за сутки — 3.

За последние сутки методом ПЦР

За минувшие сутки обратилось / выявлено 244 человека с подозрением на COVID-19 госпитализированы в учреждения здравоохранения 37 человек, из них:

— Первомайская центральная районная больница — 16;

— Новобугская центральная районная больница — 4;

— Южноукраинская городская многопрофильная больница — 3;

— Вознесенская городская многопрофильная больница — 6;

— Березанская центральная районная больница — 3;

— Баштанская многопрофильная больница — 1;

— Врадиевская центральная районная больница — 1;

— Николаевская центральная районная больница — 1;

— городская больница №5 — 1;

— Николаевская областная клиническая больница — 1;

— назначено амбулаторное лечение — 207.