По состоянию на 10:00 7 октября в Николаевской области выявлено 224 новых случая COVID-19. Всего зарегистрировано 4369 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 258 (8). Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
Из всех 4369 подтвержденных случаев по месту жительства:
— г. Николаев — 3003 человека (+ 183)
— г. Первомайск — 119 человек (+ 10);
— г. Южноукраинск — 188 человек (+ 1)
— г. Вознесенск — 187 человек (+ 6);
— г. Очаков — 16 человек (+ 1)
— Арбузинский район — 20 человек (+ 1)
— Баштанский район — 60 человек (+ 2)
— Березанский район — 44 человека;
— Братский район — 8 человек;
— Березнеговатский район — 3 человека;
— Веселиновский район — 28 человек;
— Витовский район — 128 человек (+ 12)
— Вознесенский район — 80 человек;
— Врадиевский район — 81 человек;
— Еланецкий район — 26 человек (+ 2)
— Вознесенский район — 83 человека;
— Казанковский район — 14 человек;
— Кривоозерский район — 53 человека;
— Николаевский район — 76 человек (+ 3);
— Новобугский район — 19 человек (+ 1)
— Николаевский район — 71 человек (+ 1)
— Очаковский район — 19 человек;
— Первомайский район — 33 человека (+ 1)
— Снигиревский район — 10 человек.
Выздоровели больных за сутки — 39, всего выздоровели — 1255.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 99, за сутки — 3.
За последние сутки методом ПЦР
За минувшие сутки обратилось / выявлено 244 человека с подозрением на COVID-19 госпитализированы в учреждения здравоохранения 37 человек, из них:
— Первомайская центральная районная больница — 16;
— Новобугская центральная районная больница — 4;
— Южноукраинская городская многопрофильная больница — 3;
— Вознесенская городская многопрофильная больница — 6;
— Березанская центральная районная больница — 3;
— Баштанская многопрофильная больница — 1;
— Врадиевская центральная районная больница — 1;
— Николаевская центральная районная больница — 1;
— городская больница №5 — 1;
— Николаевская областная клиническая больница — 1;
— назначено амбулаторное лечение — 207.