По состоянию на 16 октября в Николаевской области выявлено 235 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 6532 подтвержденных случая COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 344 (+7). Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
Из всех 6532 подтвержденных случаев по месту жительства:
— г. Николаев — 4633 человека (+ 190)
— г. Первомайск — 202 человека (+ 2)
— г. Южноукраинск — 211 человек (+ 4);
— г. Вознесенск — 237 человек;
— г. Очаков — 30 человек (+ 3);
— Арбузинский район — 29 человек (+ 2)
— Баштанский район — 79 человек (+ 1)
— Березанский район — 72 человека (+ 3);
— Братский район — 20 человек;
— Березнеговатский район — 6 человек (+ 2)
— Веселиновский район — 40 человек (+ 3);
— Витовский район — 199 человек (+ 4);
— Вознесенский район — 95 человек;
— Врадиевский район — 102 человека (+ 7);
— Еланецкий район — 55 человек (+ 2)
— Вознесенский район — 90 человек;
— Казанковский район — 41 человек (+ 5);
— Кривоозерский район — 70 человек;
— Николаевский район — 95 человек (+ 2)
— Новобугский район — 25 человек;
— Николаевский район — 89 человек (+ 1)
— Очаковский район — 23 человека;
— Первомайский район — 63 человека (+ 4);
— Снигиревский район — 26 человек.
Выздоровели больных за сутки — 29 всего выздоровели — 1374.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 117, за сутки — 0.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 476 человек, методом ИФА — 940.
За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось / выявлено 196 человек с подозрением на COVID-19.
За весь период зарегистрировано с подозрением на COVID-19 — 8498 человек, из которых:
— госпитализированы — 1505 человек;
— предназначено амбулаторное лечение — 6993 человека.