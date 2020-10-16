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Главная страница » Blog » Минздрав » В Николаевской области выявлено 235 новых случаев COVID-19

В Николаевской области выявлено 235 новых случаев COVID-19

В Николаевской области выявлено 235 новых случаев COVID-19
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По состоянию на 16 октября в Николаевской области выявлено 235 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 6532 подтвержденных случая COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 344 (+7). Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 6532 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 4633 человека (+ 190)

— г. Первомайск — 202 человека (+ 2)

— г. Южноукраинск — 211 человек (+ 4);

— г. Вознесенск — 237 человек;

— г. Очаков — 30 человек (+ 3);

— Арбузинский район — 29 человек (+ 2)

— Баштанский район — 79 человек (+ 1)

— Березанский район — 72 человека (+ 3);

— Братский район — 20 человек;

— Березнеговатский район — 6 человек (+ 2)

— Веселиновский район — 40 человек (+ 3);

— Витовский район — 199 человек (+ 4);

— Вознесенский район — 95 человек;

— Врадиевский район — 102 человека (+ 7);

— Еланецкий район — 55 человек (+ 2)

— Вознесенский район — 90 человек;

— Казанковский район — 41 человек (+ 5);

— Кривоозерский район — 70 человек;

— Николаевский район — 95 человек (+ 2)

— Новобугский район — 25 человек;

— Николаевский район — 89 человек (+ 1)

— Очаковский район — 23 человека;

— Первомайский район — 63 человека (+ 4);

— Снигиревский район — 26 человек.

 Выздоровели больных за сутки — 29 всего выздоровели — 1374.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 117, за сутки — 0.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 476 человек, методом ИФА — 940.

 За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось / выявлено 196 человек с подозрением на COVID-19.

 За весь период зарегистрировано с подозрением на COVID-19 — 8498 человек, из которых:

— госпитализированы — 1505 человек;

— предназначено амбулаторное лечение — 6993 человека.

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Елена Кораб

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