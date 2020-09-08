По состоянию на 10:00 8 сентября в Николаевской области выявлено 24 новых случая COVID-19. Об этом сообщили в Николаевском областном штабе по ликвидации последствий ЧС.
Всего зарегистрировано 1714 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения – 150 (+4).
Из всех 1714 подтвержденных случаев по месту жительства:
– г. Николаев – 931 человек (+21);
– г. Первомайск – 51 человек (+1);
– г. Южноукраинск – 173 человека;
– г. Вознесенск – 87 человек;
– г. Очаков – 8 человек;
– Арбузинский район – 14 человек;
– Баштанский район – 36 человек;
– Березанский район – 21 человек;
– Братский район – 5 человек;
– Березнеговатский район – 2 человека;
– Веселиновский район – 9 человек;
– Витовский район – 40 человек;
– Вознесенский район – 53 человека;
– Врадиевский район – 64 человека;
– Еланецкий район – 9 человек;
– Доманевский район – 79 человек;
– Казанковский район – 5 человек;
– Кривоозерский район – 28 (+1) человек;
– Николаевский район – 10 человек;
– Новобугский район – 6 человек;
– Николаевский район – 49 человек;
– Очаковский район – 14 человек;
– Первомайский район – 16 человек (+1);
– Снигиревский район – 4 человека.
Выздоровели больных за сутки – 6, всего выздоровели – 628.
Умерло всего от последствий COVID-19 – 40, за сутки – 0.
За последние сутки методом ПЦР обследовано – 230 человек, методом ИФА – 718.
За минувшие сутки обратилось/выявлено 64 человека с подозрением на COVID-19, из них:
– госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 2;
– госпитализированы в другие учреждения здравоохранения – 5 человек, из них:
– Вознесенская многопрофильная больница – 2;
– Южноукраинская городская многопрофильная больница – 2;
– Николаевская областная клиническая больница – 1;
– назначено амбулаторное лечение – 57.