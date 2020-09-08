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В Николаевской области выявлено 24 новых случая COVID-19, из них 21 – в Николаеве

В Николаевской области выявлено 24 новых случая COVID-19, из них 21 – в Николаеве
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По состоянию на 10:00 8 сентября в Николаевской области выявлено 24 новых случая COVID-19. Об этом сообщили в Николаевском областном штабе по ликвидации последствий ЧС.

Всего зарегистрировано 1714 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения – 150 (+4).

Из всех 1714 подтвержденных случаев по месту жительства:

– г. Николаев – 931 человек (+21);

– г. Первомайск – 51 человек (+1);

– г. Южноукраинск – 173 человека;

– г. Вознесенск – 87 человек;

– г. Очаков – 8 человек;

– Арбузинский район – 14 человек;

– Баштанский район – 36 человек;

– Березанский район – 21 человек;

– Братский район – 5 человек;

– Березнеговатский район – 2 человека;

– Веселиновский район – 9 человек;

– Витовский район – 40 человек;

– Вознесенский район – 53 человека;

– Врадиевский район – 64 человека;

– Еланецкий район – 9 человек;

– Доманевский район – 79 человек;

– Казанковский район – 5 человек;

– Кривоозерский район – 28 (+1) человек;

– Николаевский район – 10 человек;

– Новобугский район – 6 человек;

– Николаевский район – 49 человек;

– Очаковский район – 14 человек;

– Первомайский район – 16 человек (+1);

– Снигиревский район – 4 человека.

Выздоровели больных за сутки – 6, всего выздоровели – 628.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 40, за сутки – 0.

За последние сутки методом ПЦР обследовано – 230 человек, методом ИФА – 718.

За минувшие сутки обратилось/выявлено 64 человека с подозрением на COVID-19, из них:

– госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 2;

– госпитализированы в другие учреждения здравоохранения – 5 человек, из них:

– Вознесенская многопрофильная больница – 2;

– Южноукраинская городская многопрофильная больница – 2;

– Николаевская областная клиническая больница – 1;

– назначено амбулаторное лечение – 57.

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Елена Кораб

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