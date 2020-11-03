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Главная страница » Blog » Минздрав » В Николаевской области выявлено 240 новых случаев COVID-19, 5 человек умерло

В Николаевской области выявлено 240 новых случаев COVID-19, 5 человек умерло

В Николаевской области выявлено 240 новых случаев COVID-19, 5 человек умерло
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По состоянию на 3 ноября в Николаевской области выявлено 240 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из них по месту жительства:

— г. Николаев — 161;

— г. Первомайск — 17;

— г. Южноукраинск — 11;

— г. Вознесенск — 4;

— г. Очаков — 0;

— Арбузинский район — 1;

— Баштанский район — 9;

— Березанский район — 0;

— Братский район — 0;

— Березнеговатский район — 0;

— Веселиновский район — 3;

— Витовский район — 6;

— Вознесенский район — 2;

— Врадиевский район — 1;

— Еланецкий район — 0;

— Вознесенский район — 0;

— Казанковский район — 0;

— Кривоозерский район — 4;

— Николаевский район — 0;

— Новобугский район — 1;

— Николаевский район — 8;

— Очаковский район — 0;

— Первомайский район — 7;

— Снигиревский район — 5.

Заболевание COVID-19 установлен в 499 (+12) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 120, всего выздоровели — 2366.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 175, за сутки — 5.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 602 человека, методом ИФА — 577.

За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось / выявлено 226 человек с подозрением на COVID-19.

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Елена Кораб

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