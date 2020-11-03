По состоянию на 3 ноября в Николаевской области выявлено 240 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
Из них по месту жительства:
— г. Николаев — 161;
— г. Первомайск — 17;
— г. Южноукраинск — 11;
— г. Вознесенск — 4;
— г. Очаков — 0;
— Арбузинский район — 1;
— Баштанский район — 9;
— Березанский район — 0;
— Братский район — 0;
— Березнеговатский район — 0;
— Веселиновский район — 3;
— Витовский район — 6;
— Вознесенский район — 2;
— Врадиевский район — 1;
— Еланецкий район — 0;
— Вознесенский район — 0;
— Казанковский район — 0;
— Кривоозерский район — 4;
— Николаевский район — 0;
— Новобугский район — 1;
— Николаевский район — 8;
— Очаковский район — 0;
— Первомайский район — 7;
— Снигиревский район — 5.
Заболевание COVID-19 установлен в 499 (+12) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 120, всего выздоровели — 2366.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 175, за сутки — 5.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 602 человека, методом ИФА — 577.
За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось / выявлено 226 человек с подозрением на COVID-19.