По состоянию на 10.00 2 июля в Николаевской области выявлено 3 новых случая COVID-19. Всего зарегистрировано 450 подтвержденных случаев 🦠COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 61. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 450 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 76 человек;

— г. Южноукраинск — 130 человек;

— г. Первомайск — 15 человек;

— Первомайский район — 2 человека;

— Арбузинский район — 7 человек;

— Баштанский район — 1 человек;

— Братский район — 4 человека;

— Березнеговатский район — 1 человек;

— Веселиновский район — 1 человек;

— Витовский район — 1 человек;

— г. Вознесенск и Вознесенский район — 44 человека;

— Врадиевский район — 34 человека;

— Вознесенский район — 78 человек;

— Казанковский район — 2 человека;

— Кривоозерский район — 11 человек;

— Николаевский район — 1 человек;

— Николаевский район — 40 человек;

— Очаковский район — 1 человек;

— Снигиревский район — 1 человек.

Выздоровели больных за сутки — 2, всего выздоровели — 288.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 10.

Всего обследовано ПЦР — 10844 человека. За последние сутки методом ПЦР обследовано 120 человек.

В лабораториях учреждений здравоохранения области и в частных медицинских лабораториях проведено 4084 исследования методом ИФА.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 12 человек с подозрением на COVID-19, из них:

— госпитализированы в другие учреждения здравоохранения — 7 (1 — Первомайская центральная районная больница и 6 — городская больница №1 г.Николаева)

— назначено амбулаторное лечение — 5.

По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10.00 02.07.2020 на стационарном лечении находится 75 человек, больных COVID-19 или с подозрением, из них:

— в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 16 больных лиц;

— в других инфекционных стационарах — 59 человек, в том числе:

— Первомайская центральная районная больница (ЦРБ) — 17 больных и 3 с подозрением;

— городская больница №1 г.Николаева — 6 человек с подозрением;

— Баштанская ЦРБ — 1 заболевший;

— Южноукраинская городская многопрофильная больница — 30 больных COVID-19 и 2 человека с подозрением.