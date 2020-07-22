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Главная страница » Blog » Минздрав » В Николаевской области выявлено 3 новых случая COVID-19

В Николаевской области выявлено 3 новых случая COVID-19

В Николаевской области выявлено 3 новых случая COVID-19
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По состоянию на 10.00 22 июля в Николаевской области выявлено 3 новых случая COVID-19. Всего зарегистрировано 528 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 74. Об этом сообщает  Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 528 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 100 человек;

— г. Южноукраинск — 144 человека;

— г. Первомайск — 22;

— Арбузинский район — 11 человек;

— Баштанский район — 1 человек;

— Березанский район — 17 человек;

— Братский район — 4 человека;

— Березнеговатский район — 1 человек;

— Веселиновский район — 1 человек;

— Витовский район — 2 человека;

— г. Вознесенск и Вознесенский район — 45 человек;

— Врадиевский район — 39 человек;

— Вознесенский район — 78 человек;

— Казанковский район — 2 человека;

— Кривоозерский район — 12 человек;

— Николаевский район — 1 человек;

— Николаевский район — 40 человек;

— Очаковский район — 1 человек;

— Первомайский район — 6 человек;

— Снигиревский район — 1 человек.

Выздоровели больных за сутки — 0, всего выздоровели — 411.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 12.

 Всего обследовано ПЦР — 12743 человек. За последние сутки методом ПЦР обследовано — 96 человека.

В лабораториях учреждений здравоохранения области и в частных медицинских лабораториях проведено 9879 исследований методом ИФА, в том числе 341 за последние сутки.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 17 человека с подозрением на COVID-19, из них:

— госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 1;

— госпитализированы в другие учреждения здравоохранения — 6 (3 — Первомайская центральная районная больница и 1 — Южноукраинская многопрофильная больница, 1 — Доманевская центральная районная больница и 1 — Новоодесская центральная районная больница)

— назначено амбулаторное лечение — 10.

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Елена Кораб

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