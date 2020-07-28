По состоянию на 10.00 28 июля в Николаевской области выявлено 3 новых случая COVID-19. Всего зарегистрировано 562 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 82. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 562 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 124 человека;

— г. Южноукраинск — 146 человек;

— г. Первомайск — 22;

— Арбузинский район — 11 человек;

— Баштанский район — 1 человек;

— Березанский район — 17 человек;

— Братский район — 4 человека;

— Березнеговатский район — 1 человек;

— Веселиновский район — 1 человек;

— Витовский район — 3 человека;

— г. Вознесенск и Вознесенский район — 47 человек;

— Врадиевский район — 44 человека;

— Вознесенский район — 78 человек;

— Казанковский район — 2 человека;

— Кривоозерский район — 12 человек;

— Николаевский район — 1 человек;

— Николаевский район — 40 человек;

— Очаковский район — 1 человек;

— Первомайский район — 6 человек;

— Снигиревский район — 1 человек.

Выздоровели больных за сутки — 7, всего выздоровели — 436.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 13.

Всего обследовано ПЦР — 13342 человека. За последние сутки методом ПЦР обследовано — 48 человек.

В лабораториях учреждений здравоохранения области и в частных медицинских лабораториях проведено 11322 исследования методом ИФА, в том числе 380 за последние сутки.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 21 человек с подозрением на COVID-19, из них:

— госпитализированы в учреждения здравоохранения — 3 (Южноукраинская городская многопрофильная больница, Новоодесская центральная районная больница и городская больница №1 г.Николаева)

— назначено амбулаторное лечение — 18.