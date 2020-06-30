По состоянию на 10.00 30 июня в Николаевской области выявлено 3 новых случая COVID-19. Всего зарегистрировано 447 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 60. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 447 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 76 человек;

— г. Южноукраинск — 130 человек;

— г. Первомайск — 17 человек;

— Арбузинский район — 7 человек;

— Баштанский район — 1 человек;

— Братский район — 4 человека;

— Березнеговатский район — 1 человек;

— Веселиновский район — 1 человек;

— Витовский район — 1 человек;

— г. Вознесенск и Вознесенский район — 44 человека;

— Врадиевский район — 31 человек;

— Вознесенский район — 78 человек;

— Казанковский район — 2 человека;

— Кривоозерский район — 11 человек;

— Николаевский район — 1 человек;

— Николаевский район — 40 человек;

— Очаковский район — 1 человек;

— Снигиревский район — 1 человек.

Всего выздоровели — 282.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 10.

Всего обследовано ПЦР — 10666 человека. За последние сутки методом ПЦР обследовано 36 человек.

В лабораториях учреждений здравоохранения области и в частных медицинских лабораториях проведено 3282 исследования методом ИФА.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 2 человека с подозрением на COVID-19, которые госпитализированы в Первомайскую ЦРБ.

По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10.00 30.06.2020 на стационарном лечении находится 72 человека, больных COVID-19 или с подозрением, из них:

— в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 19 больных лиц;

— в других инфекционных стационарах — 53 человека, в том числе:

— Первомайская центральная районная больница (ЦРБ) — 14 больных и 6 с подозрением;

— Баштанская ЦРБ — 1 заболевший;

— Южноукраинская городская многопрофильная больница — 31 больной COVID-19 и 1 с подозрением.