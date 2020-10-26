По состоянию на 26 октября в Николаевской области выявлено 309 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 8339 подтвержденных случая COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 413 (+4). Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 8339 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 5992 человек (+ 260)

— г. Первомайск — 274 человека (+ 5);

— г. Южноукраинск — 231 человек;

— г. Вознесенск — 266 человек;

— г. Очаков — 39 человек;

— Арбузинский район — 32 человека;

— Баштанский район — 90 человек;

— Березанский район — 90 человек;

— Братский район — 27 человек;

— Березнеговатский район — 8 человек;

— Веселиновский район — 65 человек;

— Витовский район — 250 человек (+ 3);

— Вознесенский район — 108 человек (+ 4);

— Врадиевский район — 108 человек;

— Еланецкий район — 66 человек;

— Вознесенский район — 94 человека;

— Казанковский район — 63 человека;

— Кривоозерский район — 80 человек;

— Николаевский район — 119 человек (+ 6);

— Новобугский район — 30 человек;

— Николаевский район — 118 человек (+ 6);

— Очаковский район — 32 человека;

— Первомайский район — 90 человек (+ 1)

— Снигиревский район — 67 человек (+ 24).

Выздоровели больных за сутки — 0, всего выздоровели — 1702.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 139, за сутки — 4.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 695 человек, методом ИФА — 122.

За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось / выявлено 5 человек с подозрением на COVID-19.

За весь период зарегистрировано с подозрением на COVID-19 — 9355 человек, из которых:

— госпитализированы — 1655 человек;

— назначено амбулаторное лечение — 7700 человек.