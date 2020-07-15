По состоянию на 10.00 13 июля в Николаевской области выявлено 5 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 487 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 67. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 487 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 88 человек;

— г. Южноукраинск — 138 человек;

— г. Первомайск — 22;

— Арбузинский район — 9 человек;

— Баштанский район — 1 человек;

— Березанский район — 2 человека;

— Братский район — 4 человека;

— Березнеговатский район — 1 человек;

— Веселиновский район — 1 человек;

— Витовский район — 2 человека;

— г. Вознесенск и Вознесенский район — 45 человек;

— Врадиевский район — 34 человека;

— Вознесенский район — 78 человек;

— Казанковский район — 2 человека;

— Кривоозерский район — 11 человек;

— Николаевский район — 1 человек;

— Николаевский район — 40 человек;

— Очаковский район — 1 человек;

— Первомайский район — 6 человек;

— Снигиревский район — 1 человек.

Всего выздоровели — 370 человек.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 12.

Всего обследовано ПЦР — 11944 человек. За последние сутки методом ПЦР обследовано — 96 человек.

В лабораториях учреждений здравоохранения области и в частных медицинских лабораториях проведено 7019 исследований методом ИФА, в том числе 36 за последние сутки.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 8 человек с подозрением на COVID-19, из них:

— госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 2;

— госпитализирован в другие учреждения здравоохранения — 1 (Южноукраинска многопрофильная больница)

— назначено амбулаторное лечение — 5.

По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10.00 13.07.2020 на стационарном лечении находится 50 человек, больных COVID-19 или с подозрением, из них:

— в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 22 больных человека и 2 подозрения;

— в других инфекционных стационарах — 26 человек, в том числе:

— Первомайская центральная районная больница (ЦРБ) — 10 больных и 3 с подозрением;

— Южноукраинская городская многопрофильная больница — 8 больных COVID-19 и 5 с подозрением.