По состоянию на 10.00 3 августа в Николаевской области выявлено 6 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 647 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 88. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 647 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 182 человек;

— г. Южноукраинск — 147 человек;

— г. Первомайск — 23 человека;

— Арбузинский район — 11 человек;

— Баштанский район — 1 человек;

— Березанский район — 17 человек;

— Братский район — 4 человека;

— Березнеговатский район — 1 человек;

— Веселиновский район — 1 человек;

— Витовский район — 3 человека;

— г. Вознесенск и Вознесенский район — 51 человек;

— Врадиевский район — 53 человека;

— Еланецкий район — 6 человек;

— Вознесенский район — 78 человек;

— Казанковский район — 2 человека;

— Кривоозерский район — 12 человек;

— Николаевский район — 1 человек;

— Николаевский район — 44 человека;

— Очаковский район — 2 человека;

— Первомайский район — 6 человек;

— Снигиревский район — 2 человека.

Выздоровели больных за сутки — 0, всего выздоровели — 446.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 14.

Всего обследовано ПЦР — 14109 человек. За последние сутки методом ПЦР обследовано — 97 человек.

В лабораториях учреждений здравоохранения области и в частных медицинских лабораториях проведено 13516 исследований методом ИФА, в том числе 136 за последние сутки.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 8 человек с подозрением на COVID-19, из них:

— назначено амбулаторное лечение — 8.