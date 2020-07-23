По состоянию на 10.00 23 июля в Николаевской области выявлено 6 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 534 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 76. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 534 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 105 человек;

— г. Южноукраинск — 144 человека;

— г. Первомайск — 22;

— Арбузинский район — 11 человек;

— Баштанский район — 1 человек;

— Березанский район — 17 человек;

— Братский район — 4 человека;

— Березнеговатский район — 1 человек;

— Веселиновский район — 1 человек;

— Витовский район — 2 человека;

— г. Вознесенск и Вознесенский район — 45 человек;

— Врадиевский район — 40 человек;

— Вознесенский район — 78 человек;

— Казанковский район — 2 человека;

— Кривоозерский район — 12 человек;

— Николаевский район — 1 человек;

— Николаевский район — 40 человек;

— Очаковский район — 1 человек;

— Первомайский район — 6 человек;

— Снигиревский район — 1 человек.

Выздоровели больных за сутки — 12 всего выздоровели — 423.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 12.

Всего обследовано ПЦР — 12863 человек. За последние сутки методом ПЦР обследовано — 120 человек.

В лабораториях учреждений здравоохранения области и в частных медицинских лабораториях проведено 10109 исследований методом ИФА, в том числе 230 за последние сутки.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 19 человек с подозрением на COVID-19, из них:

— госпитализирован в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 1;

— госпитализированы в другиеучреждения здравоохранения — 3 (2 — Южноукраинская многопрофильная больница, 1 — Березанская центральная районная больница)

— назначен амбулаторное лечение — 15.