По состоянию на 25 сентября в Николаевской области выявлено 62 новых случая COVID-19. Всего зарегистрировано 2874 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 190 (+2). Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
Из всех 2874 подтвержденных случаев по месту жительства:
— г. Николаев — 1833 человека (+ 40);
— г. Первомайск — 74 человека;
— г. Южноукраинск — 180 человек;
— г. Вознесенск — 137 человек (+ 1)
— г. Очаков — 11 человек (1);
— Арбузинский район — 16 человек;
— Баштанский район — 44 человека;
— Березанский район — 31 человек (+ 2)
— Братский район — 8 человек;
— Березнеговатский район — 2 человека;
— Веселиновский район — 18 человек (+ 4);
— Витовский район — 82 человека (+ 2)
— Вознесенский район — 72 человека (+ 1)
— Врадиевский район — 71 человек (+ 1)
— Еланецкий район — 9 человек;
— Вознесенский район — 80 человек;
— Казанковский район — 13 человек;
— Кривоозерский район — 35 человек;
— Николаевский район — 40 человек (+ 9);
— Новобугский район — 12 человек;
— Николаевский район — 58 человек;
— Очаковский район — 17 человек;
— Первомайский район — 26 человек (+ 1)
— Снигиревский район — 5 человек.
Выздоровели больных за сутки — 33, всего выздоровели — 948.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 71, за сутки — 1.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 579 человек, методом ИФА — 663.
За минувшие сутки обратилось / выявлено 133 человека с подозрением на COVID-19, из них:
— госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 1;
— госпитализирован в другие учреждения здравоохранения — 17 человек, из них:
— Вознесенская городская многопрофильная больница — 4;
— Южноукраинская городская многопрофильная больница — 5;
— Первомайская центральная районная больница — 7;
— Николаевская областная клиническая больница — 1;
— назначено амбулаторное лечение — 115.