По состоянию на 25 сентября в Николаевской области выявлено 62 новых случая COVID-19. Всего зарегистрировано 2874 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 190 (+2). Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 2874 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 1833 человека (+ 40);

— г. Первомайск — 74 человека;

— г. Южноукраинск — 180 человек;

— г. Вознесенск — 137 человек (+ 1)

— г. Очаков — 11 человек (1);

— Арбузинский район — 16 человек;

— Баштанский район — 44 человека;

— Березанский район — 31 человек (+ 2)

— Братский район — 8 человек;

— Березнеговатский район — 2 человека;

— Веселиновский район — 18 человек (+ 4);

— Витовский район — 82 человека (+ 2)

— Вознесенский район — 72 человека (+ 1)

— Врадиевский район — 71 человек (+ 1)

— Еланецкий район — 9 человек;

— Вознесенский район — 80 человек;

— Казанковский район — 13 человек;

— Кривоозерский район — 35 человек;

— Николаевский район — 40 человек (+ 9);

— Новобугский район — 12 человек;

— Николаевский район — 58 человек;

— Очаковский район — 17 человек;

— Первомайский район — 26 человек (+ 1)

— Снигиревский район — 5 человек.

Выздоровели больных за сутки — 33, всего выздоровели — 948.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 71, за сутки — 1.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 579 человек, методом ИФА — 663.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 133 человека с подозрением на COVID-19, из них:

— госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 1;

— госпитализирован в другие учреждения здравоохранения — 17 человек, из них:

— Вознесенская городская многопрофильная больница — 4;

— Южноукраинская городская многопрофильная больница — 5;

— Первомайская центральная районная больница — 7;

— Николаевская областная клиническая больница — 1;

— назначено амбулаторное лечение — 115.