По состоянию на 10.00 14 июля в Николаевской области выявлено 7 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 494 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 68. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 494 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 89 человек;

— г. Южноукраинск — 139 человек;

— г. Первомайск — 22;

— Арбузинский район — 9 человек;

— Баштанский район — 1 человек;

— Березанский район — 7 человек;

— Братский район — 4 человека;

— Березнеговатский район — 1 человек;

— Веселиновский район — 1 человек;

— Витовский район — 2 человека;

— г. Вознесенск и Вознесенский район — 45 человек;

— Врадиевский район — 34 человека;

— Вознесенский район — 78 человек;

— Казанковский район — 2 человека;

— Кривоозерский район — 11 человек;

— Николаевский район — 1 человек;

— Николаевский район — 40 человек;

— Очаковский район — 1 человек;

— Первомайский район — 6 человек;

— Снигиревский район — 1 человек.

Выздоровели больных за сутки — 15 всего выздоровели — 385.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 12.

Всего обследовано ПЦР — 11990 человек. За последние сутки методом ПЦР обследовано — 46 человек.

В лабораториях учреждений здравоохранения области и в частных медицинских лабораториях проведено 7110 исследований методом ИФА, в том числе 91 за последние сутки.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 18 человек с подозрением на COVID-19, из них:

— госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 1;

— госпитализированы в другие учреждения здравоохранения — 2 (1 — Южноукраинская многопрофильная больница и 1 — Первомайская центральная районная больница)

— назначено амбулаторное лечение — 15.

По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10.00 14.07.2020 на стационарном лечении находится 48 человек, больных COVID-19 или с подозрением, из них:

— в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 23 больных человека и 3 подозрения;

— в других инфекционных стационарах — 22, в том числе:

— Первомайская центральная районная больница (ЦРБ) — 10 больных и 1 с подозрением;

— Южноукраинская городская многопрофильная больница — 8 больных на COVID-19 и 3 человека с подозрением.