По состоянию на 10.00 25 июня в Николаевской области выявлено 7 новых подтвержденных случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 384 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 57. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
Из всех 384 подтвержденных случаев по месту жительства:
— г. Николаев — 66 человек;
— г. Южноукраинск — 96 человек;
— г. Первомайск — 11 человек;
— Арбузинский район — 7 человек;
— Братский район — 3 человека;
— Веселиновское район — 1 человек;
— Витовский район — 1 человек;
— г. Вознесенск и Вознесенский район — 42 человека;
— Врадиевский район — 31 человек;
— Вознесенский район — 73 человека;
— Казанковский район — 1 человек;
— Кривоозерский район — 11 человек;
— Николаевский район — 1 человек;
— Николаевский район — 38 человек;
— Очаковский район — 1 человек;
— Снигиревский район — 1 человек.
Выздоровели больных за сутки 6, всего выздоровели — 278.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 9.
Всего обследовано ПЦР — 10184 человека. За последние сутки методом ПЦР обследовано 96 человек.
В лабораториях учреждений здравоохранения области и в частных медицинских лабораториях проведено 1538 исследований методом ИФА.
За минувшие сутки обратилось / выявлено 12 человек с подозрением на COVID-19, из них:
— госпитализированы в учреждения здравоохранения — 4 (3 — Первомайская центральная районная больница и 1 Южноукраинская городская многопрофильная больница)
— назначено амбулаторное лечение — 8.
По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10.00 25.06.2020 на стационарном лечении находится 56 человек, больных COVID-19 или с подозрением, из них:
— в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 15 человек, из них 14 больных и 1 с подозрением;
— в других инфекционных стационарах — 41 человек, в том числе:
— Первомайская центральная районная больница — 4 больных и 5 с подозрением;
— Вознесенская многопрофильная больница — 2 человека с подозрением;
— Южноукраинская городская многопрофильная больница — 29 больных на COVID-19 и 1 с подозрением.