По состоянию на 10.00 25 июня в Николаевской области выявлено 7 новых подтвержденных случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 384 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 57. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 384 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 66 человек;

— г. Южноукраинск — 96 человек;

— г. Первомайск — 11 человек;

— Арбузинский район — 7 человек;

— Братский район — 3 человека;

— Веселиновское район — 1 человек;

— Витовский район — 1 человек;

— г. Вознесенск и Вознесенский район — 42 человека;

— Врадиевский район — 31 человек;

— Вознесенский район — 73 человека;

— Казанковский район — 1 человек;

— Кривоозерский район — 11 человек;

— Николаевский район — 1 человек;

— Николаевский район — 38 человек;

— Очаковский район — 1 человек;

— Снигиревский район — 1 человек.

Выздоровели больных за сутки 6, всего выздоровели — 278.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 9.

Всего обследовано ПЦР — 10184 человека. За последние сутки методом ПЦР обследовано 96 человек.

В лабораториях учреждений здравоохранения области и в частных медицинских лабораториях проведено 1538 исследований методом ИФА.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 12 человек с подозрением на COVID-19, из них:

— госпитализированы в учреждения здравоохранения — 4 (3 — Первомайская центральная районная больница и 1 Южноукраинская городская многопрофильная больница)

— назначено амбулаторное лечение — 8.

По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10.00 25.06.2020 на стационарном лечении находится 56 человек, больных COVID-19 или с подозрением, из них:

— в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 15 человек, из них 14 больных и 1 с подозрением;

— в других инфекционных стационарах — 41 человек, в том числе:

— Первомайская центральная районная больница — 4 больных и 5 с подозрением;

— Вознесенская многопрофильная больница — 2 человека с подозрением;

— Южноукраинская городская многопрофильная больница — 29 больных на COVID-19 и 1 с подозрением.