По состоянию на 21 октября в Николаевской области выявлено 76 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 7232 подтвержденных случая COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 375 (+5). Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
Из всех 7232 подтвержденных случаев по месту жительства:
— г. Николаев — 5181 человек (+75)
— г. Первомайск — 237 человек;
— г. Южноукраинск — 219 человек (+1);
— г. Вознесенск — 248 человек;
— г. Очаков — 34 человека;
— Арбузинский район — 30 человек;
— Баштанский район — 87 человек;
— Березанский район — 80 человек;
— Братский район — 22;
— Березнеговатский район — 6 человек;
— Веселиновский район — 48 человек;
— Витовский район — 214 человек;
— Вознесенский район — 96 человек;
— Врадиевский район — 103 человека;
— Еланецкий район — 64 человека;
— Вознесенский район — 90 человек;
— Казанковский район — 48 человек;
— Кривоозерский район — 76 человек;
— Николаевский район — 100 человек;
— Новобугский район — 28 человек;
— Николаевский район — 96 человек;
— Очаковский район — 25 человек;
— Первомайский район — 70 человек;
— Снигиревский район — 30 человек.
Выздоровели больных за сутки — 73, всего выздоровели — 1513.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 124, за сутки — 0.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 460 человек, методом ИФА — 523.
За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось / выявлено 120 человек с подозрением на COVID-19.