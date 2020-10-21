По состоянию на 21 октября в Николаевской области выявлено 76 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 7232 подтвержденных случая COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 375 (+5). Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 7232 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 5181 человек (+75)

— г. Первомайск — 237 человек;

— г. Южноукраинск — 219 человек (+1);

— г. Вознесенск — 248 человек;

— г. Очаков — 34 человека;

— Арбузинский район — 30 человек;

— Баштанский район — 87 человек;

— Березанский район — 80 человек;

— Братский район — 22;

— Березнеговатский район — 6 человек;

— Веселиновский район — 48 человек;

— Витовский район — 214 человек;

— Вознесенский район — 96 человек;

— Врадиевский район — 103 человека;

— Еланецкий район — 64 человека;

— Вознесенский район — 90 человек;

— Казанковский район — 48 человек;

— Кривоозерский район — 76 человек;

— Николаевский район — 100 человек;

— Новобугский район — 28 человек;

— Николаевский район — 96 человек;

— Очаковский район — 25 человек;

— Первомайский район — 70 человек;

— Снигиревский район — 30 человек.

Выздоровели больных за сутки — 73, всего выздоровели — 1513.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 124, за сутки — 0.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 460 человек, методом ИФА — 523.

За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось / выявлено 120 человек с подозрением на COVID-19.