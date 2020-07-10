По состоянию на 10.00 10 июля в Николаевской области выявлено 9 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 467 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 63. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 476 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 84 человека;

— г. Южноукраинск — 137 человек;

— г. Первомайск — 19 человек;

— Арбузинский район — 9 человек;

— Баштанский район — 1 человек;

— Братский район — 4 человека;

— Березнеговатский район — 1 человек;

— Веселиновский район — 1 человек;

— Витовский район — 2 человека;

— г. Вознесенск и Вознесенский район — 44 человека;

— Врадиевский район — 34 человека;

— Вознесенский район — 78 человек;

— Казанковский район — 2 человека;

— Кривоозерский район — 11 человек;

— Николаевский район — 1 человек;

— Николаевский район — 40 человек;

— Очаковский район — 1 человек;

— Первомайский район — 6 человек;

— Снигиревский район — 1 человек.

Выздоровели больных за сутки — 10 всего выздоровели — 357.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 11.

Всего обследовано ПЦР — 11597 человек. За последние сутки методом ПЦР обследовано — 102 человека.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 20 человек с подозрением на COVID-19, из них:

— госпитализирован в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 1;

— госпитализирован в другие учреждения здравоохранения — 1 (Первомайская центральная районная больница)

— назначено амбулаторное лечение — 18.