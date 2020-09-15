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Главная страница » Blog » Главная » В Николаевской области выявлено 92 новых случаев COVID-19, из них 70 – в Николаеве

В Николаевской области выявлено 92 новых случаев COVID-19, из них 70 — в Николаеве

В Николаевской области выявлено 92 новых случаев COVID-19, из них 70 — в Николаеве
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По состоянию на 10:00 15 сентября в Николаевской области выявлено 92 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 2206 подтвержденных случая, из них работников учреждений здравоохранения — 167 (+4). Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 2206 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 1316 человек (+70)

— г. Первомайск — 60 человек;

— г. Южноукраинск — 177 человек (1);

— г. Вознесенск — 116 человек (+13)

— г. Очаков — 9 человек;

— Арбузинский район — 14 человек;

— Баштанский район — 43 человека;

— Березанский район — 24 человека;

— Братский район — 6 человек;

— Березнеговатский район — 2 человека;

— Веселиновский район — 10 человек;

— Витовский район — 59 человек (7);

— Вознесенский район — 65 человек;

— Врадиевский район — 67 человек;

— Еланецкий район — 9 человек;

— Вознесенский район — 79 человек;

— Казанковский район — 13 человек;

— Кривоозерский район — 30 человек;

— Николаевский район — 11 человек;

— Новобугский район — 8 человек (+1)

— Николаевский район — 52 человека;

— Очаковский район — 15 человек;

— Первомайский район — 17 человек;

— Снигиревский район — 4 человека.

Выздоровели больных за сутки — 25 всего выздоровели — 724.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 53, за сутки — 2.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 343 лица, методом ИФА — 756.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 153 человека с подозрением на COVID-19, госпитализированы 17 человек, из них:

— Баштанская многопрофильная больница — 1;

— Первомайская центральная районная больница (ЦРБ) — 4;

— Березанская центральная районная больница (ЦРБ) — 4;

— Южноукраинска городская многопрофильная больница — 2;

— Новобугская центральная районная больница (ЦРБ) — 1;

— Николаевская областная детская клининична больница — 4;

— городская больница №5 г.Николаева — 1.

— назначено амбулаторное лечение — 136.

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Елена Кораб

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