По состоянию на 10:00 15 сентября в Николаевской области выявлено 92 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 2206 подтвержденных случая, из них работников учреждений здравоохранения — 167 (+4). Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
Из всех 2206 подтвержденных случаев по месту жительства:
— г. Николаев — 1316 человек (+70)
— г. Первомайск — 60 человек;
— г. Южноукраинск — 177 человек (1);
— г. Вознесенск — 116 человек (+13)
— г. Очаков — 9 человек;
— Арбузинский район — 14 человек;
— Баштанский район — 43 человека;
— Березанский район — 24 человека;
— Братский район — 6 человек;
— Березнеговатский район — 2 человека;
— Веселиновский район — 10 человек;
— Витовский район — 59 человек (7);
— Вознесенский район — 65 человек;
— Врадиевский район — 67 человек;
— Еланецкий район — 9 человек;
— Вознесенский район — 79 человек;
— Казанковский район — 13 человек;
— Кривоозерский район — 30 человек;
— Николаевский район — 11 человек;
— Новобугский район — 8 человек (+1)
— Николаевский район — 52 человека;
— Очаковский район — 15 человек;
— Первомайский район — 17 человек;
— Снигиревский район — 4 человека.
Выздоровели больных за сутки — 25 всего выздоровели — 724.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 53, за сутки — 2.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 343 лица, методом ИФА — 756.
За минувшие сутки обратилось / выявлено 153 человека с подозрением на COVID-19, госпитализированы 17 человек, из них: