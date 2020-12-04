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Главная страница » Blog » Происшествия » В николаевской области задержали пьяного водителя, спровоцировавшего ДТП

В николаевской области задержали пьяного водителя, спровоцировавшего ДТП

В николаевской области задержали пьяного водителя, спровоцировавшего ДТП
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О дерзком водителе, которого удалось задержать, сообщили в УПП в Николаевской области.

ДТП произошло вчера, почти в 12 ночи на одесской трассе. Водитель автомобиля ВАЗ 2115 столкнулся с грузовиком Volvo и, не останавливаясь, уехал с места происшествия. Через некоторое время патрульным удалось отіскать виновника ДТП.

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Во время задержания правоохранители заметили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения. Водитель ВАЗа согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения в медучреждении, результат показал 2.19 промилле.

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Алина Сидорова

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