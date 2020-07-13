По состоянию на 10.00 13 июля в Николаевской области выявлено 5 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 487 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения – 67. Об этом сообщили в Николаевском областном штабе по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 487 подтвержденных случаев по месту жительства:

– г. Николаев – 88 человек (+2);

– г. Южноукраинск – 138 человек;

– г. Первомайск – 22 (+3);

– Арбузинский район – 9 человек;

– Баштанский район – 1 человек;

– Березанский район – 2 человека;

– Братский район – 4 человека;

– Березнеговатский район – 1 человек;

– Веселиновский район – 1 человек;

– Витовский район – 2 человека;

– г. Вознесенск и Вознесенский район – 45 человек;

– Врадиевский район – 34 человека;

– Доманевский район – 78 человек;

– Казанковский район – 2 человека;

– Кривоозерский район – 11 человек;

– Николаевский район – 1 человек;

– Новоодесский район – 40 человек;

– Очаковский район – 1 человек;

– Первомайский район – 6 человек;

– Снигиревский район – 1 человек.

Выздоровели больных за сутки – 0, всего выздоровели – 370.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 12 (+1).

Всего обследовано ПЦР – 11944 человек. За последние сутки методом ПЦР обследовано – 96 человек.

В лабораториях учреждений здравоохранения области и в частных медицинских лабораториях проведено 7019 исследований методом ИФА, в том числе 36 за последние сутки.

За минувшие сутки обратилось/выявлено 8 человек с подозрением на COVID-19, из них:

– госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 2;

– госпитализирован в других учреждений здравоохранения – 1 (Южноукраинская многопрофильная больница);

– назначено амбулаторное лечение – 5.

За весь период зарегистрировано с подозрением на COVID-19 – 1234 человека, из которых госпитализировано 394 человека, назначено амбулаторное лечение 840 людям.

По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10.00 13.07.2020 на стационарном лечении находится 50 человек, больных COVID-19 или с подозрением, из них:

– в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 22 больных человека и 2 с подозрением;

– в других инфекционных стационарах – 26 человек, в том числе:

– Первомайская центральная районная больница (ЦРБ) – 10 больных и 3 с подозрением;

– Южноукраинская городская многопрофильная больница – 8 больных COVID-19 и 5 с подозрением.