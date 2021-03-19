18 марта в 15:39 на линию «101» сообщили о возгорании в тяговом тепловозе на остановке между станциями Лоцкино и Грейгово Баштанского района области.

К месту вызова прибыл дежурный караул подразделения. По прибытию выяснилось, что очагом возгорания стал электрический двигатель поезда.

Оперативными действиями пожарные ликвидировали пожар в 16:39 на площади 10 кв. м.

Пострадавших и травмированных нет. Из-за плотного задымления спасатели работали в аппаратах для защиты органов зрения и дыхания.

К тушению привлекли одну единицу техники и четыре человека из состава ГСЧС.