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Главная страница » Blog » Происшествия » В Николаевской области загорелся тепловоз

В Николаевской области загорелся тепловоз

teplovoz - В Николаевской области загорелся тепловоз
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18 марта в 15:39 на линию «101» сообщили о возгорании в тяговом тепловозе на остановке между станциями Лоцкино и Грейгово Баштанского района области.

К месту вызова прибыл дежурный караул подразделения. По прибытию выяснилось, что очагом возгорания стал электрический двигатель поезда.

Оперативными действиями пожарные ликвидировали пожар в 16:39 на площади 10 кв. м.

Пострадавших и травмированных нет. Из-за плотного задымления спасатели работали в аппаратах для защиты органов зрения и дыхания.

К тушению привлекли одну единицу техники и четыре человека из состава ГСЧС.

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Алина Сидорова

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