По состоянию на 11 ноября в Николаевской области зарегистрировано 203 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
За прошедшие сутки зарегистрировано 203 новых подтвержденных случая COVID-19, из них по месту жительства:
— г. Николаев — 132;
— г. Первомайск — 6;
— г. Южноукраинск — 11;
— г. Вознесенск — 5;
— г. Очаков — 9;
— Арбузинский район — 1;
— Баштанский район — 0;
— Березанский район — 1;
— Братский район — 0;
— Березнеговатский район — 0;
— Веселиновский район — 1;
— Витовский район — 11;
— Вознесенский район — 1;
— Врадиевский район — 0;
— Еланецкий район — 0;
— Вознесенский район — 0;
— Казанковский район — 4;
— Кривоозерский район — 6;
— Николаевский район — 4;
— Новобугский район — 1;
— Николаевский район — 1;
— Очаковский район — 4;
— Первомайский район — 0;
— Снигиревский район — 5.
Заболевание COVID-19 установлен в 563 (11) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 79, всего выздоровели — 3306.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 230, за сутки — 8.