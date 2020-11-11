По состоянию на 11 ноября в Николаевской области зарегистрировано 203 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

За прошедшие сутки зарегистрировано 203 новых подтвержденных случая COVID-19, из них по месту жительства:

— г. Николаев — 132;

— г. Первомайск — 6;

— г. Южноукраинск — 11;

— г. Вознесенск — 5;

— г. Очаков — 9;

— Арбузинский район — 1;

— Баштанский район — 0;

— Березанский район — 1;

— Братский район — 0;

— Березнеговатский район — 0;

— Веселиновский район — 1;

— Витовский район — 11;

— Вознесенский район — 1;

— Врадиевский район — 0;

— Еланецкий район — 0;

— Вознесенский район — 0;

— Казанковский район — 4;

— Кривоозерский район — 6;

— Николаевский район — 4;

— Новобугский район — 1;

— Николаевский район — 1;

— Очаковский район — 4;

— Первомайский район — 0;

— Снигиревский район — 5.

Заболевание COVID-19 установлен в 563 (11) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 79, всего выздоровели — 3306.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 230, за сутки — 8.