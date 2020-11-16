По состоянию на 16 ноября в Николаевской области зарегистрировано 214 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
За прошедшие сутки зарегистрировано 214 новых подтвержденных случаев COVID-19, из них по месту жительства:
— г. Николаев — 121;
— г. Первомайск — 0;
— г. Южноукраинск — 0;
— г. Вознесенск — 1;
— г. Очаков — 16;
— Арбузинский район — 9;
— Баштанский район — 6;
— Березанский район — 14;
— Братский район — 0;
— Березнеговатский район — 0;
— Веселиновский район — 0;
— Витовский район — 0;
— Вознесенский район — 1;
— Врадиевский район — 0;
— Еланецкий район — 0;
— Вознесенский район — 0;
— Казанковский район — 7;
— Кривоозерский район — 0;
— Николаевский район — 8;
— Новобугский район — 2;
— Николаевский район — 5;
— Очаковский район — 4;
— Первомайский район — 20;
— Снигиревский район — 0.
Заболевание COVID-19 установлен в 612 (+10) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 162, всего выздоровели — 3895.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 245, за сутки — 1.