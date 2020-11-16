По состоянию на 16 ноября в Николаевской области зарегистрировано 214 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

За прошедшие сутки зарегистрировано 214 новых подтвержденных случаев COVID-19, из них по месту жительства:

— г. Николаев — 121;

— г. Первомайск — 0;

— г. Южноукраинск — 0;

— г. Вознесенск — 1;

— г. Очаков — 16;

— Арбузинский район — 9;

— Баштанский район — 6;

— Березанский район — 14;

— Братский район — 0;

— Березнеговатский район — 0;

— Веселиновский район — 0;

— Витовский район — 0;

— Вознесенский район — 1;

— Врадиевский район — 0;

— Еланецкий район — 0;

— Вознесенский район — 0;

— Казанковский район — 7;

— Кривоозерский район — 0;

— Николаевский район — 8;

— Новобугский район — 2;

— Николаевский район — 5;

— Очаковский район — 4;

— Первомайский район — 20;

— Снигиревский район — 0.

Заболевание COVID-19 установлен в 612 (+10) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 162, всего выздоровели — 3895.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 245, за сутки — 1.