По состоянию на 5 ноября в Николаевской области зарегистрировано 220 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
По месту жительства:
— г. Николаев — 151;
— г. Первомайск — 28;
— г. Южноукраинск — 4;
— г. Вознесенск — 2;
— г. Очаков — 2;
— Арбузинский район — 4;
— Баштанский район — 0;
— Березанский район — 1;
— Братский район — 4;
— Березнеговатский район — 0;
— Веселиновский район — 1;
— Витовский район — 5;
— Вознесенский район — 1;
— Врадиевский район — 1;
— Еланецкий район — 2;
— Вознесенский район — 0;
— Казанковский район — 8;
— Кривоозерский район — 0;
— Николаевский район — 1;
— Новобугский район — 1;
— Николаевский район — 1;
— Очаковский район — 1;
— Первомайский район — 1;
— Снигиревский район — 1.
Заболевание COVID-19 установлен в 506 (6) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 174, всего выздоровели — 2638.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 186, за сутки — 1.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 640 человек, методом ИФА — 806.
За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось / выявлено 157 человек с подозрением на COVID-19.