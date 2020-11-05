По состоянию на 5 ноября в Николаевской области зарегистрировано 220 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

По месту жительства:

— г. Николаев — 151;

— г. Первомайск — 28;

— г. Южноукраинск — 4;

— г. Вознесенск — 2;

— г. Очаков — 2;

— Арбузинский район — 4;

— Баштанский район — 0;

— Березанский район — 1;

— Братский район — 4;

— Березнеговатский район — 0;

— Веселиновский район — 1;

— Витовский район — 5;

— Вознесенский район — 1;

— Врадиевский район — 1;

— Еланецкий район — 2;

— Вознесенский район — 0;

— Казанковский район — 8;

— Кривоозерский район — 0;

— Николаевский район — 1;

— Новобугский район — 1;

— Николаевский район — 1;

— Очаковский район — 1;

— Первомайский район — 1;

— Снигиревский район — 1.

Заболевание COVID-19 установлен в 506 (6) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 174, всего выздоровели — 2638.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 186, за сутки — 1.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 640 человек, методом ИФА — 806.

За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось / выявлено 157 человек с подозрением на COVID-19.