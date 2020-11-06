По состоянию на 6 ноября в Николаевской области зарегистрировано 224 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

По месту жительства:

— г. Николаев — 112;

— г. Первомайск — 2;

-г. Южноукраинск — 6;

— г. Вознесенск — 12;

— г. Очаков — 6;

— Арбузинский район — 0;

— Баштанский район — 2;

— Березанский район — 6;

— Братский район — 1;

— Березнеговатский район — 4;

— Веселиновский район — 10;

— Витовский район — 15;

— Вознесенский район — 0;

— Врадиевский район — 4;

— Еланецкий район — 0;

— Вознесенский район — 9;

— Казанковский район — 5;

— Кривоозерский район — 0;

— Николаевский район — 10;

— Новобугский район — 2;

— Николаевский район — 0;

— Очаковский район — 1;

— Первомайский район — 17;

— Снигиревский район — 0.

Заболевание COVID-19 установлено в 517 (+11) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 187, всего выздоровели — 2825.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 192, за сутки — 6.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 715 человек, методом ИФА — 746.

За прошедшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось / выявлено 195 человек с подозрением на COVID-19.