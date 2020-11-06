По состоянию на 6 ноября в Николаевской области зарегистрировано 224 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
По месту жительства:
— г. Николаев — 112;
— г. Первомайск — 2;
-г. Южноукраинск — 6;
— г. Вознесенск — 12;
— г. Очаков — 6;
— Арбузинский район — 0;
— Баштанский район — 2;
— Березанский район — 6;
— Братский район — 1;
— Березнеговатский район — 4;
— Веселиновский район — 10;
— Витовский район — 15;
— Вознесенский район — 0;
— Врадиевский район — 4;
— Еланецкий район — 0;
— Вознесенский район — 9;
— Казанковский район — 5;
— Кривоозерский район — 0;
— Николаевский район — 10;
— Новобугский район — 2;
— Николаевский район — 0;
— Очаковский район — 1;
— Первомайский район — 17;
— Снигиревский район — 0.
Заболевание COVID-19 установлено в 517 (+11) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 187, всего выздоровели — 2825.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 192, за сутки — 6.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 715 человек, методом ИФА — 746.
За прошедшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось / выявлено 195 человек с подозрением на COVID-19.