По состоянию на 20 ноября в Николаевской области зарегистрировано 248 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
По месту жительства:
— г. Николаев — 197;
— г. Первомайск — 1;
— г. Южноукраинск — 5;
— г. Вознесенск — 1;
— г. Очаков — 9;
— Арбузинский район — 0;
— Баштанский район — 9;
— Березанский район — 0;
— Братский район — 0;
— Березнеговатский район — 2;
— Веселиновский район — 0;
— Витовский район — 1;
— Вознесенский район — 1;
— Врадиевский район — 12;
— Еланецкий район — 0;
— Вознесенский район — 0;
— Казанковский район — 1;
— Кривоозерский район — 0;
— Николаевский район — 2;
— Новобугский район — 0;
— Николаевский район — 0;
— Очаковский район — 5;
— Первомайский район — 2;
— Снигиревский район — 0.
Заболевание COVID-19 установлено в 669 (+16) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 238, всего выздоровели — 4565.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 264, за сутки — 2.