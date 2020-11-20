По состоянию на 20 ноября в Николаевской области зарегистрировано 248 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

По месту жительства:

— г. Николаев — 197;

— г. Первомайск — 1;

— г. Южноукраинск — 5;

— г. Вознесенск — 1;

— г. Очаков — 9;

— Арбузинский район — 0;

— Баштанский район — 9;

— Березанский район — 0;

— Братский район — 0;

— Березнеговатский район — 2;

— Веселиновский район — 0;

— Витовский район — 1;

— Вознесенский район — 1;

— Врадиевский район — 12;

— Еланецкий район — 0;

— Вознесенский район — 0;

— Казанковский район — 1;

— Кривоозерский район — 0;

— Николаевский район — 2;

— Новобугский район — 0;

— Николаевский район — 0;

— Очаковский район — 5;

— Первомайский район — 2;

— Снигиревский район — 0.

Заболевание COVID-19 установлено в 669 (+16) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 238, всего выздоровели — 4565.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 264, за сутки — 2.