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Главная страница » Blog » Минздрав » В Николаевской области зарегистрировано 272 новых случая COVID-19

В Николаевской области зарегистрировано 272 новых случая COVID-19

В Николаевской области зарегистрировано 272 новых случая COVID-19
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По состоянию на 19 ноября в Николаевской области зарегистрировано 272 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

По месту жительства:

— г. Николаев — 124;

— г. Первомайск — 26;

— г. Южноукраинск — 16;

— г. Вознесенск — 13;

— г. Очаков — 4;

— Арбузинский район — 6;

— Баштанский район — 0;

— Березанский район — 9;

— Братский район — 0;

— Березнеговатский район — 0;

— Веселиновский район — 13;

— Витовский район — 21;

— Вознесенский район — 10;

— Врадиевский район — 0;

— Еланецкий район — 1;

— Вознесенский район — 4;

— Казанковский район — 13;

— Кривоозерский район — 0;

— Николаевский район — 4;

— Новобугский район — 6;

— Николаевский район — 1;

— Очаковский район — 1;

— Первомайский район — 0;

— Снигиревский район — 0.

Заболевание COVID-19 установлен в 653 (+11) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 170, всего выздоровели — 4327.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 262, за сутки — 3.

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Елена Кораб

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