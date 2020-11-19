По состоянию на 19 ноября в Николаевской области зарегистрировано 272 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
По месту жительства:
— г. Николаев — 124;
— г. Первомайск — 26;
— г. Южноукраинск — 16;
— г. Вознесенск — 13;
— г. Очаков — 4;
— Арбузинский район — 6;
— Баштанский район — 0;
— Березанский район — 9;
— Братский район — 0;
— Березнеговатский район — 0;
— Веселиновский район — 13;
— Витовский район — 21;
— Вознесенский район — 10;
— Врадиевский район — 0;
— Еланецкий район — 1;
— Вознесенский район — 4;
— Казанковский район — 13;
— Кривоозерский район — 0;
— Николаевский район — 4;
— Новобугский район — 6;
— Николаевский район — 1;
— Очаковский район — 1;
— Первомайский район — 0;
— Снигиревский район — 0.
Заболевание COVID-19 установлен в 653 (+11) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 170, всего выздоровели — 4327.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 262, за сутки — 3.