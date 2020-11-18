По состоянию на 18 ноября в Николаевской области зарегистрировано 274 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

По месту жительства:

— г. Николаев — 197;

— г. Первомайск — 16;

— г. Южноукраинск — 7;

— г. Вознесенск — 5;

— г. Очаков — 2;

— Арбузинский район — 2;

— Баштанский район — 8;

— Березанский район — 3;

— Братский район — 0;

— Березнеговатский район — 0;

— Веселиновский район — 0;

— Витовский район — 6;

— Вознесенский район — 3;

— Врадиевский район — 0;

— Еланецкий район — 0;

— Вознесенский район — 10;

— Казанковский район — 0;

— Кривоозерский район — 1;

— Николаевский район — 2;

— Новобугский район — 0;

— Николаевский район — 0;

— Очаковский район — 0;

— Первомайский район — 5;

— Снигиревский район — 7.

Заболевание COVID-19 установлен в 642 (19) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 94, всего выздоровели — 4157.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 259, за сутки — 5.