Сегодня Среда, 18 ноября, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

«Пакет малыша» или 5 тысяч гривен — молодые родители могут выбирать

«Пакет малыша» или 5 тысяч гривен — молодые родители могут выбирать

Вслед за Стадником Президент Зеленский уволил начальника николаевского Управления СБУ Герсака

Вслед за Стадником Президент Зеленский уволил начальника николаевского Управления СБУ Герсака

В Корабельном районе Mitsubishi въехал в припаркованный ЗАЗ, а затем — в забор

В Корабельном районе Mitsubishi въехал в припаркованный ЗАЗ, а затем — в забор

Николаевцы могут не впускать в дом контролеров — водоканал

Николаевцы могут не впускать в дом контролеров — водоканал

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Минздрав » В Николаевской области зарегистрировано 274 новых случая COVID-19

В Николаевской области зарегистрировано 274 новых случая COVID-19

В Николаевской области зарегистрировано 274 новых случая COVID-19
0

По состоянию на 18 ноября в Николаевской области зарегистрировано 274 новых случая COVID-19.  Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

По месту жительства:

— г. Николаев — 197;

— г. Первомайск — 16;

— г. Южноукраинск — 7;

— г. Вознесенск — 5;

— г. Очаков — 2;

— Арбузинский район — 2;

— Баштанский район — 8;

— Березанский район — 3;

— Братский район — 0;

— Березнеговатский район — 0;

— Веселиновский район — 0;

— Витовский район — 6;

— Вознесенский район — 3;

— Врадиевский район — 0;

— Еланецкий район — 0;

— Вознесенский район — 10;

— Казанковский район — 0;

— Кривоозерский район — 1;

— Николаевский район — 2;

— Новобугский район — 0;

— Николаевский район — 0;

— Очаковский район — 0;

— Первомайский район — 5;

— Снигиревский район — 7.

Заболевание COVID-19 установлен в 642 (19) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 94, всего выздоровели — 4157.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 259, за сутки — 5.

Spread the love
  • 86
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post COVID-19 в Украине: за сутки зафиксировано 12 496 новых случаев и 256 смертей
Next post Почти на 700 млн грн пополнились бюджеты местных общин от уплаты земельного налога и арендной платы за землю

Елена Кораб

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»