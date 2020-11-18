По состоянию на 18 ноября в Николаевской области зарегистрировано 274 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
По месту жительства:
— г. Николаев — 197;
— г. Первомайск — 16;
— г. Южноукраинск — 7;
— г. Вознесенск — 5;
— г. Очаков — 2;
— Арбузинский район — 2;
— Баштанский район — 8;
— Березанский район — 3;
— Братский район — 0;
— Березнеговатский район — 0;
— Веселиновский район — 0;
— Витовский район — 6;
— Вознесенский район — 3;
— Врадиевский район — 0;
— Еланецкий район — 0;
— Вознесенский район — 10;
— Казанковский район — 0;
— Кривоозерский район — 1;
— Николаевский район — 2;
— Новобугский район — 0;
— Николаевский район — 0;
— Очаковский район — 0;
— Первомайский район — 5;
— Снигиревский район — 7.
Заболевание COVID-19 установлен в 642 (19) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 94, всего выздоровели — 4157.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 259, за сутки — 5.