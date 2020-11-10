По состоянию на 10 ноября в Николаевской области зарегистрировано 302 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
По месту жительства:
— г. Николаев — 240;
— г. Первомайск — 8;
— г. Южноукраинск — 5;
— г. Вознесенск — 6;
— г. Очаков — 3;
— Арбузинский район — 0;
— Баштанский район — 1;
— Березанский район — 1;
— Братский район — 2;
— Березнеговатский район — 1;
— Веселиновский район — 0;
— Витовский район — 2;
— Вознесенский район — 2;
— Врадиевский район — 0;
— Еланецкий район — 2;
— Вознесенский район — 0;
— Казанковский район — 0;
— Кривоозерский район — 1;
— Николаевский район — 2;
— Новобугский район — 4;
— Николаевский район — 6;
— Очаковский район — 2;
— Первомайский район — 14;
— Снигиревский район — 0.
Заболевание COVID-19 установлено у 552 (+8) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 53, всего выздоровели — 3227.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 222, за сутки — 5.