По состоянию на 10 ноября в Николаевской области зарегистрировано 302 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

По месту жительства:

— г. Николаев — 240;

— г. Первомайск — 8;

— г. Южноукраинск — 5;

— г. Вознесенск — 6;

— г. Очаков — 3;

— Арбузинский район — 0;

— Баштанский район — 1;

— Березанский район — 1;

— Братский район — 2;

— Березнеговатский район — 1;

— Веселиновский район — 0;

— Витовский район — 2;

— Вознесенский район — 2;

— Врадиевский район — 0;

— Еланецкий район — 2;

— Вознесенский район — 0;

— Казанковский район — 0;

— Кривоозерский район — 1;

— Николаевский район — 2;

— Новобугский район — 4;

— Николаевский район — 6;

— Очаковский район — 2;

— Первомайский район — 14;

— Снигиревский район — 0.

Заболевание COVID-19 установлено у 552 (+8) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 53, всего выздоровели — 3227.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 222, за сутки — 5.