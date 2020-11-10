Сегодня Вторник, 10 ноября, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

365 млн грн военного сбора обеспечила на потребности армии ГНС в Николаевской области

365 млн грн военного сбора обеспечила на потребности армии ГНС в Николаевской области

Дмитрий Прокофьев принял участие в открытии центра поддержки предпринимателей «Дія. Бізнес» в Николаеве

Дмитрий Прокофьев принял участие в открытии центра поддержки предпринимателей «Дія. Бізнес» в Николаеве

На Николаевщине огонь уничтожил 20 т сена

На Николаевщине огонь уничтожил 20 т сена

В Николаеве полиция расследует возможные фальсификации результатов голосования

В Николаеве полиция расследует возможные фальсификации результатов голосования

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Минздрав » В Николаевской области зарегистрировано 302 новых случая COVID-19, 5 человек умерло, 53 выздоровели

В Николаевской области зарегистрировано 302 новых случая COVID-19, 5 человек умерло, 53 выздоровели

В Николаевской области зарегистрировано 302 новых случая COVID-19, 5 человек умерло, 53 выздоровели
0

По состоянию на 10 ноября в Николаевской области зарегистрировано 302 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

По месту жительства:

— г. Николаев — 240;

— г. Первомайск — 8;

— г. Южноукраинск — 5;

— г. Вознесенск — 6;

— г. Очаков — 3;

— Арбузинский район — 0;

— Баштанский район — 1;

— Березанский район — 1;

— Братский район — 2;

— Березнеговатский район — 1;

— Веселиновский район — 0;

— Витовский район — 2;

— Вознесенский район — 2;

— Врадиевский район — 0;

— Еланецкий район — 2;

— Вознесенский район — 0;

— Казанковский район — 0;

— Кривоозерский район — 1;

— Николаевский район — 2;

— Новобугский район — 4;

— Николаевский район — 6;

— Очаковский район — 2;

— Первомайский район — 14;

— Снигиревский район — 0.

Заболевание COVID-19 установлено у 552 (+8) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 53, всего выздоровели — 3227.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 222, за сутки — 5.

Spread the love
  • 86
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post 10179 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине за сутки
Next post В Николаеве полиция расследует возможные фальсификации результатов голосования

Елена Кораб

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»