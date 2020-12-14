По состоянию на 10:00 14 декабря в Николаевской области зарегистрировано 305 новых случаев COVID-19.

Из всех 24404 выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 16671 (+239)

— г. Первомайск — 861 (+7)

— г. Южноукраинск — 754 (+5)

— г. Вознесенск — 682 (+3)

— г. Очаков — 387;

— Арбузинский район — 191 (+3)

— Баштанский район — 314 (+6);

— Березанский район — 295 (+1)

— Братский район — 148;

— Березнеговатский район — 132;

— Веселиновский район — 229 (+1)

— Витовский район — 815 (+2)

— Вознесенский район — 222;

— Врадиевский район — 188;

— Еланецкий район — 105 (+4)

— Вознесенский район — 231;

— Казанковский район — 269 (+3)

— Кривоозерский район — 223 (+9);

— Николаевский район — 300 (+8)

— Новобугский район — 184;

— Николаевский район — 378 (+14)

— Очаковский район — 164;

— Первомайский район — 348;

— Снигиревский район — 313.

COVID-19 установлен в 1109 (+14) работников учреждений здравоохранения.

Всего выздоровели — 10745.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 400, за сутки — 4.