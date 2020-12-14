По состоянию на 10:00 14 декабря в Николаевской области зарегистрировано 305 новых случаев COVID-19.
Из всех 24404 выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
— г. Николаев — 16671 (+239)
— г. Первомайск — 861 (+7)
— г. Южноукраинск — 754 (+5)
— г. Вознесенск — 682 (+3)
— г. Очаков — 387;
— Арбузинский район — 191 (+3)
— Баштанский район — 314 (+6);
— Березанский район — 295 (+1)
— Братский район — 148;
— Березнеговатский район — 132;
— Веселиновский район — 229 (+1)
— Витовский район — 815 (+2)
— Вознесенский район — 222;
— Врадиевский район — 188;
— Еланецкий район — 105 (+4)
— Вознесенский район — 231;
— Казанковский район — 269 (+3)
— Кривоозерский район — 223 (+9);
— Николаевский район — 300 (+8)
— Новобугский район — 184;
— Николаевский район — 378 (+14)
— Очаковский район — 164;
— Первомайский район — 348;
— Снигиревский район — 313.
COVID-19 установлен в 1109 (+14) работников учреждений здравоохранения.
Всего выздоровели — 10745.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 400, за сутки — 4.
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