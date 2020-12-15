По состоянию на 15 декабря в Николаевской области зарегистрировано 345 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
Из всех 24749 выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
— г. Николаев — 16910 (+239)
— г. Первомайск — 862 (+1)
— г. Южноукраинск — 768 (+14)
— г. Вознесенск — 697 (+15)
— г. Очаков — 387;
— Арбузинский район — 191;
— Баштанский район — 317 (+3)
— Березанский район — 295;
— Братский район — 153 (+5);
— Березнеговатский район — 134 (+2)
— Веселиновский район — 235 (+6);
— Витовский район — 830 (15);
— Вознесенский район — 229 (+7)
— Врадиевский район — 188;
— Еланецкий район — 108 (+3)
— Вознесенский район — 231;
— Казанковский район — 276 (+7)
— Кривоозерский район — 223;
— Николаевский район — 302 (+2)
— Новобугский район — 185 (+1)
— Николаевский район — 394 (+16)
— Очаковский район — 164;
— Первомайский район — 349 (+1)
— Снигиревский район — 321 (+ 8).
COVID-19 установлен в 1131 (+22) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 190, всего выздоровели – 10 935.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 406, за сутки — 6.
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