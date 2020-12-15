По состоянию на 15 декабря в Николаевской области зарегистрировано 345 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 24749 выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 16910 (+239)

— г. Первомайск — 862 (+1)

— г. Южноукраинск — 768 (+14)

— г. Вознесенск — 697 (+15)

— г. Очаков — 387;

— Арбузинский район — 191;

— Баштанский район — 317 (+3)

— Березанский район — 295;

— Братский район — 153 (+5);

— Березнеговатский район — 134 (+2)

— Веселиновский район — 235 (+6);

— Витовский район — 830 (15);

— Вознесенский район — 229 (+7)

— Врадиевский район — 188;

— Еланецкий район — 108 (+3)

— Вознесенский район — 231;

— Казанковский район — 276 (+7)

— Кривоозерский район — 223;

— Николаевский район — 302 (+2)

— Новобугский район — 185 (+1)

— Николаевский район — 394 (+16)

— Очаковский район — 164;

— Первомайский район — 349 (+1)

— Снигиревский район — 321 (+ 8).

COVID-19 установлен в 1131 (+22) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 190, всего выздоровели – 10 935.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 406, за сутки — 6.