По состоянию на 10:00 17 ноября в Николаевской области зарегистрировано 368 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
По месту жительства:
-г. Николаев — 277;
-г. Первомайск — 11;
-г. Южноукраинск — 14;
-г. Вознесенск — 3;
-г. Очаков — 14;
-Арбузинский район — 0;
-Баштанский район — 0;
-Березанский район — 1;
-Братский район — 0;
-Березнеговатский район — 2;
-Веселиновский район — 0;
-Витовский район — 4;
-Вознесенский район — 2;
-Врадиевский район — 0;
-Еланецкий район — 0;
-Доманевский район — 1;
-Казанковский район — 0;
-Кривоозерский район — 6;
Николаевский район — 4;
-Новобугский район — 0;
— Николаевский район — 12;
-Очаковский район — 3;
-Первомайск район — 10;
-Снигиревский район — 4.
Заболевание COVID-19 установлено в 623 (+ 11) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 168, всего выздоровели — 4063.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 253, за сутки — 9.