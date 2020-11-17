По состоянию на 10:00 17 ноября в Николаевской области зарегистрировано 368 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

По месту жительства:

-г. Николаев — 277;

-г. Первомайск — 11;

-г. Южноукраинск — 14;

-г. Вознесенск — 3;

-г. Очаков — 14;

-Арбузинский район — 0;

-Баштанский район — 0;

-Березанский район — 1;

-Братский район — 0;

-Березнеговатский район — 2;

-Веселиновский район — 0;

-Витовский район — 4;

-Вознесенский район — 2;

-Врадиевский район — 0;

-Еланецкий район — 0;

-Доманевский район — 1;

-Казанковский район — 0;

-Кривоозерский район — 6;

Николаевский район — 4;

-Новобугский район — 0;

— Николаевский район — 12;

-Очаковский район — 3;

-Первомайск район — 10;

-Снигиревский район — 4.

Заболевание COVID-19 установлено в 623 (+ 11) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 168, всего выздоровели — 4063.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 253, за сутки — 9.