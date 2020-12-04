4 декабря в Николаевской области зарегистрировано 376 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
По месту жительства:
— г. Николаев — 14223 (+215)
— г. Первомайск — 771 (+4)
— г. Южноукраинск — 593 (+22)
— г. Вознесенск — 581 (+7)
— г. Очаков — 302;
— Арбузинский район — 142 (+1)
— Баштанский район — 251 (+2)
— Березанский район — 259 (+21)
— Братский район — 122 (+6);
— Березнеговатский район — 102 (11);
— Веселиновский район — 209 (+2)
— Витовский район — 684 (+39)
— Вознесенский район — 197 (+9);
— Врадиевский район — 177 (11);
— Еланецкий район — 93;
— Вознесенский район — 212 (+2)
— Казанковский район — 233 (+17)
— Кривоозерский район — 187;
— Николаевский район — 254 (+4)
— Новобугский район — 144;
— Николаевский район — 306;
— Очаковский район — 137;
— Первомайский район — 307 (+1)
— Снигиревский район — 248 (2).
COVID-19 установлен в 932 (15) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 594, всего выздоровели — 7788.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 336, за сутки — 11.