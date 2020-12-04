4 декабря в Николаевской области зарегистрировано 376 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

По месту жительства:

— г. Николаев — 14223 (+215)

— г. Первомайск — 771 (+4)

— г. Южноукраинск — 593 (+22)

— г. Вознесенск — 581 (+7)

— г. Очаков — 302;

— Арбузинский район — 142 (+1)

— Баштанский район — 251 (+2)

— Березанский район — 259 (+21)

— Братский район — 122 (+6);

— Березнеговатский район — 102 (11);

— Веселиновский район — 209 (+2)

— Витовский район — 684 (+39)

— Вознесенский район — 197 (+9);

— Врадиевский район — 177 (11);

— Еланецкий район — 93;

— Вознесенский район — 212 (+2)

— Казанковский район — 233 (+17)

— Кривоозерский район — 187;

— Николаевский район — 254 (+4)

— Новобугский район — 144;

— Николаевский район — 306;

— Очаковский район — 137;

— Первомайский район — 307 (+1)

— Снигиревский район — 248 (2).

COVID-19 установлен в 932 (15) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 594, всего выздоровели — 7788.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 336, за сутки — 11.