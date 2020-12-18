18 декабря в Николаевской области зарегистрировано 427 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
И из всех 26 206 выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
— г. Николаев — 17917 (+302)
— г. Первомайск — 925 (+22)
— г. Южноукраинск — 827 (+25)
— г. Вознесенск — 732 (+29)
— г. Очаков — 418;
-Арбузинський район — 195;
— Баштанский район — 350 (+5);
— Березанский район — 312;
— Братский район — 153;
— Березнеговатский район — 158;
— Веселиновский район — 238;
— Витовский район — 910 (+10)
— Вознесенский район — 239 (+5);
— Врадиевский район — 198 (+9);
— Еланецкий район — 118;
— Вознесенский район — 244;
— Казанковский район — 304 (+2)
— Кривоозерский район — 227 (+3)
— Николаевский район — 328 (+8)
— Новобугский район — 203;
— Николаевский район — 401 (+3)
— Очаковский район — 175 (+1)
— Первомайский район — 362 (+2)
— Снигиревский район — 326 (+1).
COVID-19 установлен в 1187 (+ 24) работников учреждений
Выздоровели больных за сутки — 246, всего выздоровели — 11778.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 426, за сутки — 10.
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