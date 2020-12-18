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Главная страница » Blog » Минздрав » В Николаевской области зарегистрировано 427 новых случаев COVID-19, 10 человек умерло

В Николаевской области зарегистрировано 427 новых случаев COVID-19, 10 человек умерло

В Николаевской области зарегистрировано 427 новых случаев COVID-19, 10 человек умерло
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18 декабря в Николаевской области зарегистрировано 427 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

И из всех 26 206 выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 17917 (+302)

— г. Первомайск — 925 (+22)

— г. Южноукраинск — 827 (+25)

— г. Вознесенск — 732 (+29)

— г. Очаков — 418;

 -Арбузинський район — 195;

 — Баштанский район — 350 (+5);

— Березанский район — 312;

— Братский район — 153;

— Березнеговатский район — 158;

— Веселиновский район — 238;

— Витовский район — 910 (+10)

— Вознесенский район — 239 (+5);

— Врадиевский район — 198 (+9);

— Еланецкий район — 118;

— Вознесенский район — 244;

— Казанковский район — 304 (+2)

— Кривоозерский район — 227 (+3)

— Николаевский район — 328 (+8)

— Новобугский район — 203;

— Николаевский район — 401 (+3)

— Очаковский район — 175 (+1)

— Первомайский район — 362 (+2)

— Снигиревский район — 326 (+1).

 COVID-19 установлен в 1187 (+ 24) работников учреждений

Выздоровели больных за сутки — 246, всего выздоровели — 11778.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 426, за сутки — 10.

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Елена Кораб

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