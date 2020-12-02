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Главная страница » Blog » Минздрав » В Николаевской области зарегистрировано 447 новых случаев COVID-19, 7 человек умерло

В Николаевской области зарегистрировано 447 новых случаев COVID-19, 7 человек умерло

В Николаевской области зарегистрировано 447 новых случаев COVID-19, 7 человек умерло
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По состоянию на 2 декабря в Николаевской области зарегистрировано 447 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

По месту жительства:

— г. Николаев — 13670 (+318)

— г. Первомайск — 747 (+14)

— г. Южноукраинск — 569 (+12)

— г. Вознесенск — 572 (+12)

— г. Очаков — 284 (+12)

— Арбузинский район — 141 (+ 11);

— Баштанский район — 249 (+ 22)

— Березанский район — 238 (+3)

— Братский район — 116;

— Березнеговатский район — 76 (+ 1)

— Веселиновский район — 207;

— Витовский район — 619 (+19)

— Вознесенский район — 186 (+3)

— Врадиевский район — 166 (+1)

— Еланецкий район — 93 (+3)

— Вознесенский район — 202;

— Казанковский район — 216;

— Кривоозерский район — 187;

— Николаевский район — 247 (+2)

— Новобугский район — 138 (+4)

— Николаевский район — 305;

— Очаковский район — 124 (+2)

— Первомайский район — 297 (+1)

— Снигиревский район — 245 (+7).

COVID-19 установлен в 897 (+25) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 247, всего выздоровели — 5779.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 323, за сутки — 7.

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Елена Кораб

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