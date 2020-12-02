По состоянию на 2 декабря в Николаевской области зарегистрировано 447 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
По месту жительства:
— г. Николаев — 13670 (+318)
— г. Первомайск — 747 (+14)
— г. Южноукраинск — 569 (+12)
— г. Вознесенск — 572 (+12)
— г. Очаков — 284 (+12)
— Арбузинский район — 141 (+ 11);
— Баштанский район — 249 (+ 22)
— Березанский район — 238 (+3)
— Братский район — 116;
— Березнеговатский район — 76 (+ 1)
— Веселиновский район — 207;
— Витовский район — 619 (+19)
— Вознесенский район — 186 (+3)
— Врадиевский район — 166 (+1)
— Еланецкий район — 93 (+3)
— Вознесенский район — 202;
— Казанковский район — 216;
— Кривоозерский район — 187;
— Николаевский район — 247 (+2)
— Новобугский район — 138 (+4)
— Николаевский район — 305;
— Очаковский район — 124 (+2)
— Первомайский район — 297 (+1)
— Снигиревский район — 245 (+7).
COVID-19 установлен в 897 (+25) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 247, всего выздоровели — 5779.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 323, за сутки — 7.