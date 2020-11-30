По состоянию на 30 ноября в Николаевской области зарегистрировано 450 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

По месту жительства:

— г. Николаев — 12987 (+263)

— г. Первомайск — 715 (11);

— г. Южноукраинск — 548 (+27)

— г. Вознесенск — 550 (+1)

— г. Очаков — 271 (15);

— Арбузинский район — 130 (+13)

— Баштанский район — 224;

— Березанский район — 233 (+16)

— Братский район — 114 (+17)

— Березнеговатский район — 75 (+5);

— Веселиновский район — 206 (+18)

— Витовский район — 578 (+6);

— Вознесенский район — 182;

— Врадиевский район — 165;

— Еланецкий район — 89;

— Вознесенский район — 202 (+5);

— Казанковский район — 216;

— Кривоозерский район — 182;

— Николаевский район — 243 (+3)

— Новобугский район — 132 (+7)

— Николаевский район — 288 (+13)

— Очаковский район — 122 (+9);

— Первомайский район — 296 (+21)

— Снигиревский район — 237.

COVID-19 установлен в 856 (+17) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 0, всего выздоровели — 5488.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 313, за сутки — 1.