По состоянию на 30 ноября в Николаевской области зарегистрировано 450 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
По месту жительства:
— г. Николаев — 12987 (+263)
— г. Первомайск — 715 (11);
— г. Южноукраинск — 548 (+27)
— г. Вознесенск — 550 (+1)
— г. Очаков — 271 (15);
— Арбузинский район — 130 (+13)
— Баштанский район — 224;
— Березанский район — 233 (+16)
— Братский район — 114 (+17)
— Березнеговатский район — 75 (+5);
— Веселиновский район — 206 (+18)
— Витовский район — 578 (+6);
— Вознесенский район — 182;
— Врадиевский район — 165;
— Еланецкий район — 89;
— Вознесенский район — 202 (+5);
— Казанковский район — 216;
— Кривоозерский район — 182;
— Николаевский район — 243 (+3)
— Новобугский район — 132 (+7)
— Николаевский район — 288 (+13)
— Очаковский район — 122 (+9);
— Первомайский район — 296 (+21)
— Снигиревский район — 237.
COVID-19 установлен в 856 (+17) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 0, всего выздоровели — 5488.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 313, за сутки — 1.