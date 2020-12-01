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В Николаевской области зарегистрировано 462 новых случая COVID-19

В Николаевской области зарегистрировано 462 новых случая COVID-19
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По состоянию на 01 декабря в Николаевской области зарегистрировано 462 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

По месту жительства:

— г. Николаев — 13352 (+365)

— г. Первомайск — 733 (+18)

— г. Южноукраинск — 557 (+9);

— г. Вознесенск — 560 (+10)

— г. Очаков — 272 (+1);

— Арбузинский район — 130;

— Баштанский район — 227 (+3)

— Березанский район — 235 (+2)

— Братский район — 116 (+2)

— Березнеговатский район — 75;

— Веселиновский район — 207 (+1)

— Витовский район — 600 (22);

— Вознесенский район — 183 (+1)

— Врадиевский район — 165;

— Еланецкий район — 90 (+ 1)

— Вознесенский район — 202;

— Казанковский район — 216;

— Кривоозерский район — 187 (+5);

— Николаевский район — 245 (+2)

— Новобугский район — 134 (+2)

— Николаевский район — 305 (+17)

— Очаковский район — 122;

— Первомайский район — 296;

— Снигиревский район — 238 (+1).

COVID-19 установлен в 872 (+16) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 44, всего выздоровели — 5532.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 316, за сутки — 3.

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Елена Кораб

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