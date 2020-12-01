По состоянию на 01 декабря в Николаевской области зарегистрировано 462 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
По месту жительства:
— г. Николаев — 13352 (+365)
— г. Первомайск — 733 (+18)
— г. Южноукраинск — 557 (+9);
— г. Вознесенск — 560 (+10)
— г. Очаков — 272 (+1);
— Арбузинский район — 130;
— Баштанский район — 227 (+3)
— Березанский район — 235 (+2)
— Братский район — 116 (+2)
— Березнеговатский район — 75;
— Веселиновский район — 207 (+1)
— Витовский район — 600 (22);
— Вознесенский район — 183 (+1)
— Врадиевский район — 165;
— Еланецкий район — 90 (+ 1)
— Вознесенский район — 202;
— Казанковский район — 216;
— Кривоозерский район — 187 (+5);
— Николаевский район — 245 (+2)
— Новобугский район — 134 (+2)
— Николаевский район — 305 (+17)
— Очаковский район — 122;
— Первомайский район — 296;
— Снигиревский район — 238 (+1).
COVID-19 установлен в 872 (+16) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 44, всего выздоровели — 5532.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 316, за сутки — 3.