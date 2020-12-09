9 декабря в Николаевской области зарегистрировано 495 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
По месту жительства:
— г. Николаев — 15480 (+347)
— г. Первомайск — 829 (+16)
— г. Южноукраинск — 662 (+15);
— г. Вознесенск — 633 (+3)
— г. Очаков — 353 (+17)
— Арбузинский район — 154 (+1);
— Баштанский район — 280 (+7)
— Березанский район — 271 (+4)
— Братский район — 133 (+4)
— Березнеговатский район — 116 (+2)
— Веселиновский район — 226 (+2)
— Витовский район — 754 (+18)
— Вознесенский район — 212 (+1)
— Врадиевский район — 177;
— Еланецкий район — 94;
— Вознесенский район — 224;
— Казанковский район — 245 (+11);
— Кривоозерский район — 210 (+1)
— Николаевский район — 278 (+12)
— Новобугский район — 168 (+6);
— Николаевский район — 340 (+4)
— Очаковский район — 155 (+11);
— Первомайский район — 330 (+12)
— Снигиревский район — 297 (+1).
COVID-19 установлен в 1021 (+24) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 181, всего выздоровели — 9785.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 363, за сутки — 2.