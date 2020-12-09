9 декабря в Николаевской области зарегистрировано 495 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

По месту жительства:

— г. Николаев — 15480 (+347)

— г. Первомайск — 829 (+16)

— г. Южноукраинск — 662 (+15);

— г. Вознесенск — 633 (+3)

— г. Очаков — 353 (+17)

— Арбузинский район — 154 (+1);

— Баштанский район — 280 (+7)

— Березанский район — 271 (+4)

— Братский район — 133 (+4)

— Березнеговатский район — 116 (+2)

— Веселиновский район — 226 (+2)

— Витовский район — 754 (+18)

— Вознесенский район — 212 (+1)

— Врадиевский район — 177;

— Еланецкий район — 94;

— Вознесенский район — 224;

— Казанковский район — 245 (+11);

— Кривоозерский район — 210 (+1)

— Николаевский район — 278 (+12)

— Новобугский район — 168 (+6);

— Николаевский район — 340 (+4)

— Очаковский район — 155 (+11);

— Первомайский район — 330 (+12)

— Снигиревский район — 297 (+1).

COVID-19 установлен в 1021 (+24) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 181, всего выздоровели — 9785.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 363, за сутки — 2.