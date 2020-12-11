По состоянию на 11 декабря в Николаевской области зарегистрировано 499 новых случаев COVID-19.

По месту жительства:

— г. Николаев — 16035 (+336)

— г. Первомайск — 848 (+3)

— г. Южноукраинск — 712 (+34)

— г. Вознесенск — 668 (+17)

— г. Очаков — 379;

— Арбузинский район — 166 (+4)

— Баштанский район — 297 (+4)

— Березанский район — 287 (+16)

— Братский район — 136;

— Березнеговатский район — 120 (+4)

— Веселиновский район — 228 (+1)

— Витовский район — 787 (+28)

— Вознесенский район — 220 (+6);

— Врадиевский район — 188 (11);

— Еланецкий район — 101 (+3)

— Вознесенский район — 227;

— Казанковский район — 263 (+18)

— Кривоозерский район — 214 (+2)

— Николаевский район — 288 (10);

— Новобугский район — 175;

— Николаевский район — 349 (+1)

— Очаковский район — 157;

— Первомайский район — 336 (+1)

— Снигиревский район — 297.

COVID-19 установлен в 1061 (15) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 281, всего выздоровели — 10439.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 381, за сутки — 8.