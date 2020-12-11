По состоянию на 11 декабря в Николаевской области зарегистрировано 499 новых случаев COVID-19.
По месту жительства:
— г. Николаев — 16035 (+336)
— г. Первомайск — 848 (+3)
— г. Южноукраинск — 712 (+34)
— г. Вознесенск — 668 (+17)
— г. Очаков — 379;
— Арбузинский район — 166 (+4)
— Баштанский район — 297 (+4)
— Березанский район — 287 (+16)
— Братский район — 136;
— Березнеговатский район — 120 (+4)
— Веселиновский район — 228 (+1)
— Витовский район — 787 (+28)
— Вознесенский район — 220 (+6);
— Врадиевский район — 188 (11);
— Еланецкий район — 101 (+3)
— Вознесенский район — 227;
— Казанковский район — 263 (+18)
— Кривоозерский район — 214 (+2)
— Николаевский район — 288 (10);
— Новобугский район — 175;
— Николаевский район — 349 (+1)
— Очаковский район — 157;
— Первомайский район — 336 (+1)
— Снигиревский район — 297.
COVID-19 установлен в 1061 (15) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 281, всего выздоровели — 10439.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 381, за сутки — 8.
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