16 декабря в Николаевской области зарегистрировано 538 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
Из всех 25 287 выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
— г. Николаев — 17236 (+326)
— г. Первомайск — 883 (+21)
— г. Южноукраинск — 794 (+26)
— г. Вознесенск — 703 (+6);
— г. Очаков — 400 (+13)
— Арбузинский район — 195 (+4)
— Баштанский район — 344 (+27)
— Березанский район — 307 (+12)
— Братский район — 153;
— Березнеговатский район — 139 (+5);
— Веселиновский район — 237 (+2)
— Витовский район — 864 (+34)
— Вознесенский район — 232 (+3)
— Врадиевский район — 189 (+1)
— Еланецкий район — 108;
— Вознесенский район — 243 (+12)
— Казанковский район — 298 (+22)
— Кривоозерский район — 223;
— Николаевский район — 310 (+8)
— Новобугский район — 185;
— Николаевский район — 395 (+1)
— Очаковский район — 168 (+4)
— Первомайский район — 357 (+8)
— Снигиревский район — 324 (+3).
COVID-19 установлен в 1145 (+14) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 288, всего выздоровели — 11223.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 412, за сутки — 6.
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