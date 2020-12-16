16 декабря в Николаевской области зарегистрировано 538 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 25 287 выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 17236 (+326)

— г. Первомайск — 883 (+21)

— г. Южноукраинск — 794 (+26)

— г. Вознесенск — 703 (+6);

— г. Очаков — 400 (+13)

— Арбузинский район — 195 (+4)

— Баштанский район — 344 (+27)

— Березанский район — 307 (+12)

— Братский район — 153;

— Березнеговатский район — 139 (+5);

— Веселиновский район — 237 (+2)

— Витовский район — 864 (+34)

— Вознесенский район — 232 (+3)

— Врадиевский район — 189 (+1)

— Еланецкий район — 108;

— Вознесенский район — 243 (+12)

— Казанковский район — 298 (+22)

— Кривоозерский район — 223;

— Николаевский район — 310 (+8)

— Новобугский район — 185;

— Николаевский район — 395 (+1)

— Очаковский район — 168 (+4)

— Первомайский район — 357 (+8)

— Снигиревский район — 324 (+3).

COVID-19 установлен в 1145 (+14) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 288, всего выздоровели — 11223.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 412, за сутки — 6.