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Главная страница » Blog » Минздрав » В Николаевской области зарегистрировано 540 новых случаев COVID-19

В Николаевской области зарегистрировано 540 новых случаев COVID-19

В Николаевской области зарегистрировано 540 новых случаев COVID-19
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По состоянию на 10:00 27 ноября в Николаевской области зарегистрировано 540 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

По месту жительства:

— г. Николаев — 12252 (417);

— г. Первомайск — 669 (2)

— г. Южноукраинск — 496 (18)

— г. Вознесенск — 515 (14)

— г. Очаков — 233 (11);

— Арбузинский район — 109 (2)

— Баштанский район — 195 (7);

— Березанский район — 209 (1);

— Братский район — 97 (11);

— Березнеговатский район — 56;

— Веселиновский район — 181 (2)

— Витовский район — 538 (15);

— Вознесенский район — 179 (9);

— Врадиевский район — 165 (10);

— Еланецкий район — 84;

— Вознесенский район — 185 (2)

— Казанковский район — 197;

— Кривоозерский район — 162;

— Николаевский район — 236 (4);

— Новобугский район — 120 (6);

— Николаевский район — 263 (3);

— Очаковский район — 98 (3);

— Первомайский район — 270 (2)

— Снигиревский район — 197 (1).

COVID-19 установлен в 799 (+22) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 60, всего выздоровели — 5379.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 300, за сутки — 6.

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Елена Кораб

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