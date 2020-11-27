По состоянию на 10:00 27 ноября в Николаевской области зарегистрировано 540 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
По месту жительства:
— г. Николаев — 12252 (417);
— г. Первомайск — 669 (2)
— г. Южноукраинск — 496 (18)
— г. Вознесенск — 515 (14)
— г. Очаков — 233 (11);
— Арбузинский район — 109 (2)
— Баштанский район — 195 (7);
— Березанский район — 209 (1);
— Братский район — 97 (11);
— Березнеговатский район — 56;
— Веселиновский район — 181 (2)
— Витовский район — 538 (15);
— Вознесенский район — 179 (9);
— Врадиевский район — 165 (10);
— Еланецкий район — 84;
— Вознесенский район — 185 (2)
— Казанковский район — 197;
— Кривоозерский район — 162;
— Николаевский район — 236 (4);
— Новобугский район — 120 (6);
— Николаевский район — 263 (3);
— Очаковский район — 98 (3);
— Первомайский район — 270 (2)
— Снигиревский район — 197 (1).
COVID-19 установлен в 799 (+22) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 60, всего выздоровели — 5379.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 300, за сутки — 6.