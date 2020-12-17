17 декабря в Николаевской области зарегистрировано 546 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 25 833 выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 17615 (+379)

— г. Первомайск — 903 (+20)

— г. Южноукраинск — 802 (+8)

— г. Вознесенск — 703;

— г. Очаков — 418 (+18)

— Арбузинский район — 195;

— Баштанский район — 345 (+1)

— Березанский район — 312 (+5);

— Братский район — 153;

— Березнеговатский район — 158 (+19)

— Веселиновский район — 238 (+1)

— Витовский район — 900 (+36)

— Вознесенский район — 234 (+2)

— Врадиевский район — 189;

— Еланецкий район — 118 (+10)

— Вознесенский район — 244 (+1)

— Казанковский район — 302 (+4)

— Кривоозерский район — 224 (+1);

— Николаевский район — 320 (+10)

— Новобугский район — 203 (+18)

— Николаевский район — 398 (+3)

— Очаковский район — 174 (+6);

— Первомайский район — 360 (+3)

— Снигиревский район — 325 (+1).

COVID-19 установлен в 1163 (+18) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 309, всего выздоровели — 11532.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 416, за сутки — 4.