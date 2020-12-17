17 декабря в Николаевской области зарегистрировано 546 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
Из всех 25 833 выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
— г. Николаев — 17615 (+379)
— г. Первомайск — 903 (+20)
— г. Южноукраинск — 802 (+8)
— г. Вознесенск — 703;
— г. Очаков — 418 (+18)
— Арбузинский район — 195;
— Баштанский район — 345 (+1)
— Березанский район — 312 (+5);
— Братский район — 153;
— Березнеговатский район — 158 (+19)
— Веселиновский район — 238 (+1)
— Витовский район — 900 (+36)
— Вознесенский район — 234 (+2)
— Врадиевский район — 189;
— Еланецкий район — 118 (+10)
— Вознесенский район — 244 (+1)
— Казанковский район — 302 (+4)
— Кривоозерский район — 224 (+1);
— Николаевский район — 320 (+10)
— Новобугский район — 203 (+18)
— Николаевский район — 398 (+3)
— Очаковский район — 174 (+6);
— Первомайский район — 360 (+3)
— Снигиревский район — 325 (+1).
COVID-19 установлен в 1163 (+18) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 309, всего выздоровели — 11532.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 416, за сутки — 4.
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